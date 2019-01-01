Dünyanın en seçkin liderleri açıklandı!

Rassdnews medya ağının düzenlediği oylamaya katılan 300 bin kişinin yüzde 77'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2018'in 'en seçkin dünya lideri' seçti.

AA'nın aktardığı habere göre, Arap dünyasında oldukça etkin bir medya ağı olarak tanınan Rassdnews, '2018'de Dünyada En Seçkin Şahsiyetler' adıyla düzenlediği oylamanın sonuçlarını duyurdu.

Yılın en seçkin dünya lideri Erdoğan

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oylamada 'yılın en seçkin dünya lideri' seçildi.

Erdoğan'ın yüzde 77 oyla birinci olduğu listede, darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yüzde 52 ile ikinci sırada yer aldı.

Oylamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi '2018'in en belirgin olayları' arasında birinci sırada gösterildi.