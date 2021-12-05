Dünyanın en saygın kurumlarından TÜİK, Kılıçdaroğlu-faiz lobisi işbirliğiyle mi hedef alınıyor!

Türkiye gazetesine konuşan ekonomist Seyfettin Erdoğan, “Türkiye’de enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğu, gizlenmeye çalışıldığı”nı ve TÜİK’e yönelik saldırıların aslında faiz lobisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

“TÜİK rakamlarında manipülasyon yok”

Türkiye gazetesinin Fırat Aydoğmuş imzalı haberinde, "TÜİK rakamlarında herhangi bir manipülasyonun söz konusu olmadığını belirten İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, bütün ülkelerde benzer hesaplama modeli kullanıldığına dikkat çekti. Erdoğan “Tüketim içerisinde onlarca, yüzlerce mal ve hizmet var. Bu mal ve hizmetlerin bir kısmı çok ciddi fiyat artışlarına konu olur, bir kısmı da daha tolere edilebilir fiyat artışlarına konu edilir. Fiyatı çok artanlar ile daha az artanların ortalaması alındığında, makul bir rakam ortaya çıkar. Bütün dünyada böyledir. Enflasyonla ilgili hesaplamalardaki rakamlara bakıldığında yapılan budur. Gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış çok yüksek seyredebilir ama tüketicinin aylık harcamaları içerisinde bütün harcamaları gıda değildir. Bütün kalemleri dikkate aldığınızda TÜİK’in ilan ettiği enflasyon oranı söz konusu. TÜİK rakamlarında herhangi bir manipülasyon veya yanlış yönlendirme yok” dedi." denildi.

“Yüksek faizlerden nemalanmaya çalışan lobilerin baskısı var”

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin ekonomisini, yeni bir zihniyet temelinde düzenlemeye çalıştığına dikkat çeken Erdoğan “Artık Türkiye ekonomisi; faizle çalışan, üretimle değil parayla para kazandıran bir ekonomi olmaktan çıkıyor. Türkiye, artık üretime dayalı bir ekonomik modeli benimsiyor. Türkiye’de yüksek faizden para kazanmak isteyen ve ekonomiyi faiz-kur kıskacına mahkûm eden bir kesim var. Bu kesim, ‘enflasyon çok yüksek’ ve ‘TÜİK, enflasyonu olduğundan düşük gösteriyor’ diye yaygara koparıyor. Bu iddianın arkasında enflasyonu yüksek gösterip faizleri yukarı doğru tırmandırıp, yüksek faizlerden nemalanmaya çalışan lobilerin baskısı var. Siyaset de, bu tip durumlarda koparılan yaygaranın bir parçası oluyor” açıklamasını yaptı."

“TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur”

Kılıçdaroğlu’nun baskınına ilişkin sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birilerinin tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bizim eserimizdir diyecekleri tek eserleri tek dikili ağaçları yoktur.” demişti.