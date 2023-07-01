Dünyanın en popüler yerleri! Türkiye'den de iki il var

Avrupa'nın en çok merak edilen turizm merkezleri açıklandı. 185 ülkede geçen 12 ayda yapılan Google araması verileriyle belirlenen listede Türkiye'den de iki yer dikkat çekiyor.

Listenin ilk sırasında, Türkiye'nin yanı başındaki Yunan adası Santorini var. Tüm dünyada en popüler Avrupa tatil merkezlerinin listelendiği çalışmaya göre Santorini, ABD, Hindistan ve Avustralya dahil 47 ülkede en popüler tatil merkezi olarak başı çekti.

Onu, 29 ülkede liste başı olan İbiza ve özelikle İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin en çok merak ettiği Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife izledi.

Antalya ve Bodrum listede yer aldı

Sicilya'nın 4'üncü, Yunan adası Corfu'nun 5'inci sırada yer aldığı listede Türkiye'den Antalya ve Bodrum da yer aldı. Antalya, Bulgaristan dahil 3 ülkede ilk sırada yer alırken Bodrum da Azerbaycan'da en çok merak edilen tatil merkezi oldu.

Yunan adaları Kos, Mikonos ve Girit ile İtalya'dan Toskana ve Portekiz'den Algarve de listede yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO