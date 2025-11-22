Dünyanın en pahalı dairesi bir Türk’ün

Tech Bullion’ın aktardığı bilgilere göre, 2025 yılının başında Dubai’nin Palm Jumeirah adasında bulunan Como Residences’taki ultra lüks penthouse’un 130–136 milyon dolar aralığında satıldığı duyurulmuş, alıcının kimliği aylarca gizli kalmıştı. Haziran ayında dünya medyasının “Dubai’nin en pahalı evini bir Türk aldı” manşetleriyle gündeme taşıdığı satışın arkasındaki ismin ABD’de yaşayan Türk iş insanı ve A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş olduğu iddia edildi.

Tech Bullion, "Dünyanın en pahalı daireleri arasında gösterilen bu penthouse, Türk bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen en büyük uluslararası gayrimenkul alımı olarak tarihe geçti." dedi.

130 MİLYON DOLARLIK REKOR

Penthouse’un Palm Jumeirah’ın tepesinde yer alan konumu, 360 derecelik deniz manzarası, özel teras ve gökyüzü havuzuyla Dubai’deki lüks hayatın sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Proje, deniz kabuğu ve dalga formlarından ilham alınarak tasarlandı ve 2027’nin üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Dubai basını, fiyatın dudak uçuklattığını; satışın, emirlikteki lüks konut piyasasının şimdiye kadarki en yüksek bedelli işlemlerinden biri olduğunu yazdı.

"MÜLK AİLEME HEDİYE"

Tech Bullion'ta yer alan habere göre, başlangıçta kimliği gizli tutulan Uğur Akkuş’un penthouse’u ailesine hediye olarak aldığı öğrenildi.

İddialara göre satışın ortaya çıkmasıyla birlikte Akkuş’un adı hem Dubai’de hem Türkiye’de yatırım çevrelerinde yeniden gündemin zirvesine yerleşti.

AKKUŞ TÜRKİYE’NİN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Forbes Orta Doğu’nun 2023 verilerine göre Uğur Akkuş, Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında ilk üçte yer alıyor. Servetinin yaklaşık 5,5 milyar dolar civarında olduğu biliniyor.

Akkuş’un serveti, kurucusu olduğu A&S Investment Holding üzerinden yürüttüğü bankacılık, gayrimenkul, enerji, inşaat, IT, turizm, madencilik ve perakende yatırımlarından geliyor.