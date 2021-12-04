Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar antika, kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kur'an nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor.

Kültürel miras değeri taşıyan eşyaları edinme sevgisi, 62 yaşındaki Nevvar'ı imkanları ve donanımıyla mütevazı, sahip olduğu kültürel varlıklar açısından zengin bir müze kurmaya yöneltti.

Nevvar, kurduğu küçük müzede, Salt şehrinde yer alan 25 bin parça kültürel değere yer verdiğini, bunların tarihinin 20. yüzyılın başlarına kadar gittiğini söyledi.

Salt kentindeki eski eserleri bir araya getirerek kurduğu müzeden kazanç sağlamadığını anlatan Nevvar, tam tersine bu antika eserleri ve koleksiyonları sahiplerinden satın almak için on binlerce dolar harcadığını belirtti.

Nevvar, müzenin kentin en bilinen yerlerinden biri haline geldiğini, Salt'ı ziyaret eden tarihi eser ve koleksiyon meraklısı yabancı turistlerin yanı sıra Ürdünlü vatandaşların da uğrak mekanlarından olduğunu ifade etti.

Dünyanın en küçük hacimli kutsal kitabı

Yeşil kapaklı çok küçük Kuran-ı Kerim'in nüshasını, muhafaza ettiği minik kutudan çıkararak gösteren Nevvar, "Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i müzemizde yer alıyor. Bu kutsal kitabın küçük nüshasının eni 1,5 santimetre, boyu ise 2,5 santimetre uzunluğunda." dedi.

Daha önce bilinen en küçük Kur'an nüshasının 1,75 santimetre eninde ve 2,5 santimetre boyunda olduğunu ifade eden Nevvar, kendi müzesindeki Kur'an nüshasının ise daha küçük boyutta olduğuna dikkati çekti.

Kur'an nüshasının basım tarihinin yazılı olmadığını; kitabın indeksi ile tüm surelerin görülebildiğini, sayfaların numaralandırılarak ince süslemelerle dikkatlice süslendiğini belirten Nevvar, "Mushaf-ı Şerif, ince ve çok küçük kağıtlara mümkün olduğunca küçük harflerle basılmış. Kuran ayetleri ancak büyüteç yardımıyla okunabiliyor." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim’i 1980 yılında Salt sakinlerinin birinden aldığını, o vakitte bu kişinin 75 yaşında olduğunu, hala yaşadığını ve Salt şehrinin mimarlarından biri olarak kabul edildiğini söyleyen Nevvar, mushafı kendisine veren kişinin de bu küçük Kuran'ın babasından kendisine miras kaldığını söylediğini aktardı.

1980'lerde bu mushaf hakkında birçok makale yazıldığını kaydeden Nevvar, şunları söyledi:

"Uzmanlar, kitabın basımının 20. yüzyılın başlarına uzandığını söylüyor. Ben de Kur'an'ın yüz yıldan fazla bir tarihe sahip olduğunu tahmin ediyorum. Kağıdın tarihçesini bilenler, kağıdın yüksek kalitede olduğunu, imalat ve baskının da ince bir sanat ile hazırlandığını doğruladı. Zanaatkarlar, Türk veya İranlı olmadıkça bu eseri bu incelikte yapamayacağını söylüyor."

Nevvar, bu Kur'an'ın nerede ve kimler tarafından basıldığına ilişkin de büyük ihtimalle Kur'an yazımı ve basımında köklü bir geçmişe sahip Türkler tarafından basılmış olacağına işaret etti.

Kur'an'a duyduğu sevgiden ve sahip olduğu azimden dolayı büyüteç yardımıyla okumaya gayret ettiğini belirten Nevvar, "Allah'a şükürler olsun, büyüteç kullanarak Bakara Suresi'ni 10 günde okudum. Basımı çok küçük, okuması epey zor oluyor. Bunun yanı sıra bir cuma günü de Kehf Suresi'ni okumak nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Salt, Ürdün Haşimi Krallığının en büyük dördüncü kenti olarak kabul ediliyor. Makedon Büyük İskender zamanında kenti ele geçirip bir tapınak inşa ettiren Yunan komutana atıfla kentin ismi "Saltos" olarak da biliniyor.

Salt kenti 27 Haziran'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "hoşgörü ve misafirperverlik şehri" olarak adlandırılarak Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.

Kültürel ve dini çeşitliliği ile öne çıkan şehir, başta Sultan İkinci Abdülhamid'in tahta çıkması vesilesiyle inşa edilen Osmanlı Saray Evi olmak üzere birçok arkeolojik ve miras alanına evsahipliği yapıyor.