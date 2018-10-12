Dünyanın en küçük kombisini üretti

Evlerde yer sıkıntısının önüne geçmek isteyen Türk kombi üreticisi Warmhaus, A sınıfı enerji etiketi ve dünyanın en küçük kombisi unvanına sahip Minerwa’yı üretti. Yıl sonunda seri üretime geçecek dünyanın en küçük kombisi, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Danimarka ve İtalya pazarlarına ihraç edilecek.

Dünyada ilk 10’da

Warmhaus Genel Müdürü Kağan Turan, “Ürün yüzde 10 yüksek modülasyon aralığı ile ihtiyaca göre kapasitesini ayarlayarak tasarruf ve konfor sunarken, sahip olduğu 23 farklı emniyet sistemi sayesinde güvenli ısınma sağlıyor” dedi. Beyçelik Holding tarafından 1996 yılında Bursa’da kurulan Warmhaus’un ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösterdiğini ifade eden Turan, “Tesisimiz Türkiye’de 4’üncü, dünyada 10’uncu sırada. Önümüzdeki üç yıl içerisinde 40-50 milyon TL’lik bir yatırımla yeni bir tesis hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.