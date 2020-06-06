Dünyanın en küçük böcek robotu üretildi!

Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Rolls-Royce'un jet motorlarının tamirinde kullanılması için geliştirdikleri 'HAMR' isimli mikro robotu daha küçük bir hale getirerek, 'HAMR-JR' isimli dünyanın en küçük böcek robotunu üretmeyi başardı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Kaushik Jayaram, ayakları yapışkan olarak tasarlanan ve Harvard Ambulatory Microrobot(HAMR) olarak isimlendirilen böcek robotun tırmanma ve ters gidebilme özelliklerine sahip olduğu; HAMR'ın yarı büyüklüğünde olarak tasarlanan yeni robotun ise yüzme, hızlı yürüme, suyun altında yürüme, zıplama ve sıçrama gibi özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Kaushik Jayaram, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu çalışmanın harika kısmı, önceki tasarımda olan hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmamamız. Bu işleyişin basitçe çeşitli boyutlardaki cihazlara uygulanabileceğini kanıtladık. Bu ölçekteki robotların çoğu oldukça basit ve sadece temel hareket özellikleri sergiliyor. Boyut için kontrolden ve beceriden ödün vermek zorunda olmadığımızı gösterdik."