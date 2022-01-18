Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinden flaş karar! Başkentlerini taşıyacaklar
273 milyon ile dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya, başkentini Jakarta'dan Borneo'ya taşıyacak.
Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan en büyük Müslüman ülke konumundaki Endonezya'nın başkenti taşınıyor.
Aksam.com.tr'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, Meclis Başkanı Puan Maharan, Endonezya parlamentosunun, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını öngören yasa tasarısını onayladığını söyledi.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun iddialı önerisine yasal bir çerçeve sağlayan yeni eyalet başkenti yasası, başkentin gelişiminin nasıl finanse edileceğini ve yönetileceğini şart koşuyor.
Öte yandan Borneo'da kurulacak başkentin adının ise Nusantara olacağı ifade edildi.