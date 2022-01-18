  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinden flaş karar! Başkentlerini taşıyacaklar
Dünya

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinden flaş karar! Başkentlerini taşıyacaklar

273 milyon ile dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya, başkentini Jakarta'dan Borneo'ya taşıyacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:04:00 -
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinden flaş karar! Başkentlerini taşıyacaklar

Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan en büyük Müslüman ülke konumundaki Endonezya'nın başkenti taşınıyor.

Aksam.com.tr'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, Meclis Başkanı Puan Maharan, Endonezya parlamentosunun, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Borneo'ya taşınmasını öngören yasa tasarısını onayladığını söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun iddialı önerisine yasal bir çerçeve sağlayan yeni eyalet başkenti yasası, başkentin gelişiminin nasıl finanse edileceğini ve yönetileceğini şart koşuyor.

Öte yandan Borneo'da kurulacak başkentin adının ise Nusantara olacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay