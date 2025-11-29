Dünyanın en iyi teknisyenleri arasında Türkiye’den parlayan yıldız!

Hyundai, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edindiği “Satış ve Satış Sonrası” hizmetlerde, en iyi teknisyenlerini bir araya getirdiği Dünya Teknisyenler Olimpiyatı’nı bu yıl Güney Kore’de gerçekleştirdi.

Cheonan’daki Global Eğitim Merkezi’nde düzenlenen organizasyona, 50 ülkeden 75 teknisyen katıldı. Katılımcılar, içten yanmalı motorlar, elektrikli ve ticari araçlar olmak üzere üç farklı kategoride hem yazılı hem de uygulamalı sınavlarla değerlendirildi. Zorlu ve yüksek riskli bakım görevlerinin güvenli bir şekilde test edilmesini sağlayan sanal gerçeklik (VR) uygulamaları da yarışmada kullanıldı.

Türkiye’yi temsil eden Sakarya Hyundai Ferhat Otomotiv’in deneyimli teknisyeni Mehmet Ali Akçay, Elektrikli Araç kategorisinde gösterdiği üstün performansla dünya üçüncüsü oldu. Bu başarı, Hyundai’nin satış sonrası hizmetlerdeki iddiasını ve kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Yarışmada dünya birinciliğini ise Amerika Birleşik Devletleri kazandı.

Mehmet Ali Akçay, Hyundai Akademi Türkiye’de gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında birinci olduktan sonra, yaklaşık bir ay süren yoğun bir eğitim programıyla uluslararası olimpiyatlara hazırlandı. Eğitim süreci, Hyundai Akademi teknik eğitim ekibi Emre İhtiyar, Süleyman Akçay ve Talha Arslan tarafından yürütüldü.

Hyundai Motor Türkiye, teknisyenlerini yıl boyunca kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimlerle geliştiriyor. Elektrikli ve hibrit araçların teknik özelliklerini derinlemesine öğrenen teknisyenler, araçları enerjisizleştirme süreçlerinde de yetkinlik kazanıyor. Zorlu sınav ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan teknisyenler, HVT (High Voltage Technician) ve HVDT (High Voltage Diagnostic Technician) sertifikalarına sahip olarak elektrikli araç onarımında görev alabiliyor.