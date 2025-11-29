Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

4.150 mm uzunluğa ve kompakt boyutlara sahip Mokka GSE, ralli prototipinden esinlenen özel gövde detaylarıyla daha agresif bir görünüm sergiliyor. Aerodinamik verimlilikle tasarlanan 20 inç jantlar, Michelin Pilot Sport EV lastiklerle destekleniyor. Alcon frenler, sarı fren kaliperleri ve GSE logoları aracın sportif kimliğini güçlendiriyor. İç mekânda ise gri/siyah, beyaz ve sarı tonlarının hakim olduğu tasarım; Alcantara spor koltuklar, sarı dikişler, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlarla destekleniyor. Kişiselleştirilebilir 10 inç dijital gösterge paneli ve merkezi ekran üzerinden GSE’ye özel performans verileri takip edilebiliyor. FIA’nın yeni eRally5 yönetmeliklerine göre geliştirilen Mokka GSE Rally, Opel’in elektrikli ralli vizyonunu ileri taşıyor. 207 kW gücüyle Corsa Rally Electric’in iki katı performans sunan model, çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel, yarış şanzımanı ve güçlendirilmiş tahrik sistemiyle Rally4 sınıfındaki otomobillerle eşdeğer bir performans vadediyor. Bilstein ralli süspansiyonu, güçlendirilmiş ön ve arka aks yapıları, FIA sertifikalı güvenlik kafesi ve 54 kWs batarya, prototipi elektrikli rallilerin geleceğini temsil eden bir konuma taşıyor.