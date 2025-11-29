  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Evde yoğurt keyfi artıyor! Bu süt lezzeti 10 kat yükseltiyor

Zaten bahanesi vardı, bu görüntüler Trump’ın savaş ilan etmesine yeter

Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

İmralı görüşmesinde merak edilen detay ortaya çıktı! Öcalan’a bakın nasıl hitap edilmiş

Getirisi rekor kırınca bütün şehir üretime başladı! 100 kat arttı, siparişlere yetişemiyorlar

Ölü sayısı 174’e ulaştı! Bölgeden kötü haberler peş peşe geliyor

Fiyatları yarı yarıya düşürüyor: İşte kombiyi tasarruflu kullanmanın yolu!

Ak Parti’den esnafı ilgilendiren yeni adım! Fiyat tarifelerinde sistem değişiyor

Gazze’ye girişine izin verilen ürünler şaşkına çevirdi! Sizin yatacak yeriniz yok
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

Opel, ralli prototipinden ilham alan tamamen elektrikli performans modeli Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye’ye getiriyor. 281 HP güç, 5,9 saniyelik hızlanma ve özel GSE teknolojileriyle donatılan model, markanın bugüne kadarki en hızlı elektrikli seri üretim otomobili olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

Alman otomobil üreticisi Opel, iddialı SUV modeli Mokka’nın özel GSE teknolojisi ve ralli esintili tasarımına sahip tamamen elektrikli performans versiyonu Mokka GSE’yi şubat ayında Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü elektrikli otomobil olan Mokka GSE, yüksek performansı seri üretim bir araçla buluşturarak sınırları yeniden tanımlıyor. Elektrikli motorundan 281 beygir güç ve 345 Nm tork üreten Mokka GSE, 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlıyor. Önden çekişli altyapı, Torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel, özel tasarlanmış akslar ve çift hidrolik şok amortisörlü yeni şasi, modele üst düzey yol tutuş özellikleri kazandırıyor. Ralli prototipinden ilham alan dinamik dış görünüm, özel süspansiyon sistemi ve yalnızca bu modele özgü 20 inç jantlar, Mokka GSE’nin performans iddiasını görsel olarak da vurguluyor.

#2
Foto - Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

Opel, üstün sürüş keyfini Alman kalitesiyle birleştiren yeni Mokka GSE ile GSE’ye özgü karakteri, ralli esintili tasarımı ve özel teknolojileri bir araya getirirken, markanın en hızlı seri üretim elektrikli otomobilini de yollara çıkarıyor. Yeni Mokka GSE ile motor sporlarının enerjisini sokaklara taşıyacaklarını vurgulayan Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, şunları söyledi: “Mokka GSE ile Opel’in elektrikli performans vizyonunu Türkiye’de yeni bir seviyeye taşıyoruz. Türkiye pazarında, motorsporlarına olan yüksek ilgininde farkında olarak; mühendislik gücümüzü, yol tutuş konusundaki uzmanlığımızı ve ralli ruhunu günlük kullanımda heyecan veren bir otomobile yansıtıyoruz. Çarpıcı tasarımı ve yüksek performansıyla Mokka GSE’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Bu modeli Türkiye’de Opel ve motor sporları tutkunlarının beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz”.

#3
Foto - Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

Modelde “Sport”, “Normal” ve “Eco” olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Sport modda 207 kW tam güç sağlanırken, Normal mod günlük kullanım için optimize ediliyor; Eco modda ise enerji verimliliği ön planda tutuluyor. 54 kWs kapasiteli batarya ile çalışan Mokka GSE, 1,6 tonun altındaki boş ağırlığı sayesinde sınıfının en hafif elektrikli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Mokka GSE’nin motor, inverter, batarya ve yüksek voltajlı bileşenleri, Mokka GSE Rally prototipinden elde edilen verilerle geliştirildi. Şasi, fren ve direksiyon ayarları da Opel’in elektrikli ralli deneyimlerinden beslenerek sportif sürüşe göre optimize edildi.

#4
Foto - Opel’in en hızlı elektriklisi Mokka GSE! Türkiye ilk kez görecek! Şubat ayında geliyor!

4.150 mm uzunluğa ve kompakt boyutlara sahip Mokka GSE, ralli prototipinden esinlenen özel gövde detaylarıyla daha agresif bir görünüm sergiliyor. Aerodinamik verimlilikle tasarlanan 20 inç jantlar, Michelin Pilot Sport EV lastiklerle destekleniyor. Alcon frenler, sarı fren kaliperleri ve GSE logoları aracın sportif kimliğini güçlendiriyor. İç mekânda ise gri/siyah, beyaz ve sarı tonlarının hakim olduğu tasarım; Alcantara spor koltuklar, sarı dikişler, ısıtmalı direksiyon ve kablosuz şarj gibi donanımlarla destekleniyor. Kişiselleştirilebilir 10 inç dijital gösterge paneli ve merkezi ekran üzerinden GSE’ye özel performans verileri takip edilebiliyor. FIA’nın yeni eRally5 yönetmeliklerine göre geliştirilen Mokka GSE Rally, Opel’in elektrikli ralli vizyonunu ileri taşıyor. 207 kW gücüyle Corsa Rally Electric’in iki katı performans sunan model, çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel, yarış şanzımanı ve güçlendirilmiş tahrik sistemiyle Rally4 sınıfındaki otomobillerle eşdeğer bir performans vadediyor. Bilstein ralli süspansiyonu, güçlendirilmiş ön ve arka aks yapıları, FIA sertifikalı güvenlik kafesi ve 54 kWs batarya, prototipi elektrikli rallilerin geleceğini temsil eden bir konuma taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den dev operasyon! 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu
Gündem

Türkiye'den dev operasyon! 530 milyonu aşan mal varlığına el konuldu

Terör örgütlerinin ve mafyanın soluk borusunu kesen Türkiye kararlı mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Konya'da 2 suç örgütüne yönelik düze..
Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…
Gündem

Akit TV Ana haberde Erkan Tan dönemi! Cesur, adil ve milletten yana…

Akit TV, habercilikteki cesur ve gür sesini daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Televizyon haberciliğinin usta ismi Erkan Tan, artık ..
Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil
Gündem

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini, CHP'ye destek vermeyeceğin..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
İsrail'den kalleş plan!
Dünya

İsrail'den kalleş plan!

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, Hindistan'daki tüm Bney Menaşe Yahudilerini ülkeye getirme kararı aldı. Siyonist İsrail..
Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!
Dünya

Güney Kore L-SAM Füze sistemi geliyor!

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Uzun Menzilli Kara Konuşlu Hava Savunma Füze Sistemi (L-SAM) seri üretimine ilişkin son ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23