Dünyanın en iyi savaş uçağı kaza yaptı

Amerikan şirketi Lockheed Martin tarafından sınırlı sayıda üretilen ve hiçbir ülkeye satılmayan dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-22, Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde yer kazası geçirdi.

Amerikan hava sahasının korunmasının öncüsü konumundaki F-22, uçuş sırasında belirtilmeyen bir acil durum yaşadı ve üsse iniş yapmaya karar verdi. Ancak uçak üsse teker koyduktan sonra ön iniş takımında yaşanan sorun nedeniyle burnu yere çakıldı.

Yaşanan kazaya itfaiye ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay ile alakalı soruşturma başlatıldı.

F-22 kazaları

Bir F-22'nin gövdesinin yere sürtünmesine neden olan iniş takımı sorunu ilk kez yaşanmıyor.

Yaklaşık 2 ay önce başka bir F-22, Virginia'daki Langley Hava Üssü'nde benzer bir kaza yaşamıştı.

2018'de Nevada'daki ve Alaska'daki üslerde de benzer olaylar yaşanmış, Raptorların burnu piste çakılmıştı.

Mayıs 2020'de ise kasırga sebebiyle yine Eglin üssünde konuşlu başka bir F-22 bu kez düşmüş, pilot ise kazadan kurtulmuştu.