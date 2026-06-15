Dünyanın en iyi çorbaları belli oldu: İki Türk lezzeti listede!
Dünyanın en iyi çorbalar listesinde Türk mutfağından iki lezzet ilk 15 arasına girmeyi başardı. Gaziantep'in meşhur Beyran çorbası listenin ikinci sırasında yer alırken, mercimek çorbası ise 12'nci sırada yerini aldı.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Çorbaları'nı seçti. Gaziantep'in ünlü beyran çorbası listede ikinci sırada yer aldı. Mercimek çorbası ise dünyanın en iyi 12'inci çorbası seçildi. Dünyanın en iyi çorbası ise Paraguay mutfağına ait Vori-Vori oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 15 ÇORBASI
• Paraguay – Vori-Vori
• Türkiye (Gaziantep) – Beyran Çorbası
• Japonya – Yokohama Style Ramen
• Endonezya – Soto Betawi
• Japonya – Ramen
• Japonya – Tonkotsu Ramen
• Filipinler – Sinigang na Baboy
• Tayland – Tom Kha Gai
• Çin – Lanzhou Lamian
• Finlandiya – Lohikeitto (Somon Çorbası)
• Filipinler – Sinigang
• Türkiye – Mercimek Çorbası
• Tayvan – Taiwanese Hot Pot
• Vietnam – Beef Pho
• Finlandiya – Kalakeitto (Balık Çorbası)