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Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

Hindistan'da uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen dünyanın en hafif uydusunu Kalamsat-V2 yörüngeye gönderdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:39
Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

Hindistan, dünyanın en hafif uydusunu yörüngeye gönderdi.

BBC'nin haberine göre, uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen Kalamsat-V2, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye fırlatıldı.

ISRO Başkanı K Sivan, 1 kilo 26 gram ağırlığındaki Kalamsat-V2'nin, "bugüne kadar yörüngeye gönderilen en hafif uydu" olduğunu söyledi.

Kalamsat-V2'nin, ISRO tarafından fırlatılan ve özel bir şirket tarafından üretilen ilk uydu olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

Uydunun, telsiz operatörlerine yardımcı olacağı, "öğrencilere geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vereceği" ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ISRO ve uyduyu geliştiren öğrencileri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 07:39
  1. Hindistan
  2. Kalamsat-V2
  3. uydu
  4. Anadolu Ajansı

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