Dünyanın en gizemli ailesi olan Rothschild'ten şaşkına çeviren Türkiye kararı! O Türk şirketini satın aldılar

Patronların dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, Nat Rothschild, dünyanın farklı ülkelerinde fabrikaları bulunan Türk kablo şirketi Murat’ı satın aldı. Nat Rothschild’a ait Volex şirketi bu satın almayı yaptı ve Türk şirketi Murat Ticaret Kablo için 178 milyon euro ödeyecek. Hisseleri Londra Borsası’nda işlem gören Nat Rothschild’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Volex, kritik güç ve veri iletim ürünlerinin entegre üreticisi olarak biliniyor.

Çin’den ABD’ye, Meksika’dan İtalya’ya kadar 16 ülkede fabrikası ve merkezi bulunan Murat Ticaret ve Kablo A.Ş’nin satın alması Volex’in yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak biliniyor. Volex, böylece Türkiye’ye de girmiş olacak. Şirket daha önce 10 farklı firmayı satın almıştı.

Volex'in yönetim kurulu başkanı Nat Rothschild, geçen yıl açıkladığı verilere göre şirketin 2027 mali yılının sonuna kadar 1,2 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi.

Volex, şu anda 22 ülkede 8.000 kişiye istihdam sağlıyor. Hisse satışı, yatırım bankaları HSBC ve Peel Hunt tarafından gerçekleştiriliyor.

2011 yılında Genel Enerji’de Mehmet Emin Karamehmet’in ortağı olan yatırımcı Nat Rothschild, o dönem Wall Street Journal’a verdiği röportajda çok güçlü bir yönetim oluşturduklarını şu sözlerle belirtmişti:

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