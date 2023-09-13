Dünyanın en büyük lityum rezervi bulundu! Böylesi ilk kez oluyor, inanılmaz keşif

Dünyanın en büyük lityum rezervi, Amerika’nın Nevada ve Oregon eyaletlerinin sınırındaki McDermitt Kalderası’nda (Volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş volkanik şekil) bulundu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 64 kilometre uzunluğundaki kalderada 40 milyon metrik tona yakın değerli maden içeren kil tespit edildi.

Metrik ton başına fiyatı tam 37 bin dolar

Bu, bugüne kadarki en büyük lityum rezervi olarak bilinen Güney Amerika ülkesi Bolivya’daki tuz düzlüklerindeki lityumun neredeyse iki katı… 2022 itibariyle ortalama pil sınıfı lityum karbonat fiyatının metrik ton başına 37 bin dolar olduğuna dikkat çeken gazete, şu hesabı yaptı: “Bu da yanardağın potansiyel olarak 1.48 trilyon dolar değerinde değerli metalin üzerinde oturduğu anlamına gelir.”

Lityumun çıkartılması işini Kanada merkezli Lithium Americas Corporation adlı şirket yapacak. İlk kazmayı 2026’da vurması beklenen şirket, bölgede 40 yıl çalışacak. İlk safhada yılda 40 bin ton çıkartılacak. Lityum, akıllı telefonlar, elektrikli otomobiller ve güneş panellerinde kullanılan bataryaların üretiminde kullanılıyor. Pazarın yüzde 90’ının Çin’in elinde olduğuna işaret eden Daily Mail, yeni bulunan rezervin “Pekin yönetimi için kötü haber” olduğunun altını çizdi.

Kaldera 19 milyon yıl önce oluştu

Gazeteye konuşan uzmanlar, McDermitt Kalderası'nın yaklaşık 19 milyon yıl önce oluştuğuna ve en son 16 milyon yıl önce patladığına işaret etti: “Patlama mineralleri yerden yüzeye itti ve bu da lityum açısından zengin smektit kili bıraktı. Lityumun kraterin yüzeyine yükselmesine yol açan patlamadan kaynaklanan faylar ve kırıklar da oluştu.”

"ABD'nin kendi lityum arzı olacak"

McDermitt Kalderası'nda çalışacak madencilik şirketinin yöneticisi Tom Benson, “ABD'nin kendi lityum arzı olacak ve endüstriler arz kıtlığından daha az korkacak” diyerek rezervin önemine dikkat çekti. Leuven Üniversitesi’nden jeolog Anouk Borst da şu açıklamayı yaptı: “Çok ama çok önemli bir lityum yatağı. Fiyat, arz güvenliği ve jeopolitik açısından lityumun dinamiklerini küresel olarak değiştirebilir.”

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