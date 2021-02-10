Dünyanın en büyük kasırgaları nerede olmuştur?

Kasırga, en tehlikeli ve yıkıcı tropik fırtınalardan biridir. Tropik denizlerin sıcak suları üzerinde ortaya çıkar. Kasırgalar, insanlığın oluşumundan önce dahi vardır. Bilim adamları, artık daha büyük veya daha sık yaşanan kasırgaların yerini fırtınaların aldığını söylüyorlar. Peki, dünyanın en büyük kasırgaları nerede oluşmuştur? İşte haberimizin detayları…

Dünyanın en büyük kasırgaları nerededir?

Büyük kasırgalar listesinde tayfunlar dahil tüm büyük rüzgarların olduğu listeyi sizler için bir araya getirdik.

Bangladeş kasırgaları

-29 Kasım 1988: Bangladeş'i vuran kasırgada 1500'den fazla kişi öldü. Kasırga, Hindistan'ın Batı Bengal sahillerini de etkiledi.

-29 Nisan 1991: Bangladeş'deki fırtınada 138 binden fazla kişi öldü.

Mike tayfunu

-5-18 Aralık 1990: Filipinler'deki Mike tayfunu 750 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda kişi kayboldu.

Thelma fırtınası

-5 Kasım 1991: Thelma fırtınası Filipinler'in Leyte adasını vurdu. 6 binden fazla kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Angela kasırga

-2 Kasım 1995: Filipinler'de Angela kasırgasında bin kadar kişi öldü, çok sayıda kişinin kaybolduğu açıklandı.

-9 Haziran 1998: Hindistan'ın Gucarat eyaletinde fırtına nedeniyle binden fazla kişi öldü.

Mitch kasırgası

-26 Ekim-5 Kasım 1998: Orta Amerika'da, özellikle Honduras ve Nikaragua'yı vuran Mitch kasırgasında 9 binden fazla kişi öldü, 15 bin kişinin kaybolduğu, 2,3 milyon kişinin kasırgadan etkilendiği açıklandı. Nikaragua'da meydana gelen deprem ve Cerro Negro yanardağının patlaması ölü sayısının artmasına neden oldu.