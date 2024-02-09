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Dünya Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!
Dünya

Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 14:52:00 -
Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakasının Sudan'da görüldüğünü ve çatışmaların yaşandığı ülkede 4 milyon çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakasının Sudan'da görüldüğünü ve çatışmaların yaşandığı ülkede 4 milyon çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana durumun daha kötüye gittiğini belirten Elder, "Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da görüldü. 4 milyon çocuk yerinden edilmiş durumda. Bu durum, her gün 13 bin çocuğun yerinden edildiği anlamına geliyor." dedi.

Elder, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle güvenliğin olmadığını, 700 binden fazla çocuğun yetersiz beslenmenin en tehlikeli durumuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sudan'da nüfusun 3'te 2'sinin temel sağlık hizmetlerine erişemediğinin altını çizen Elder, "O halde bu, sağlık ve beslenme sistemlerini yok eden bir savaştır. Bu, savaş hukukuna saygı kavramını yok eden ve insanları öldüren bir savaştır." diye konuştu.
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