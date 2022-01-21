  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyanın en büyük buz dağı tamamen eridi
Dünya

Dünyanın en büyük buz dağı tamamen eridi

"Dünyanın en büyük buzdağı" olarak kabul edilen "A68" adı verilen devasa buz kütlesi tamamen eridi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 17:20:00 -
Dünyanın en büyük buz dağı tamamen eridi

2017'de Antarktika'dan koptuğunda yaklaşık 6 bin kilometrekarelik alanı kaplıyordu. Daha sonra eriyerek değişen boyutlar, uydu verileriyle hesaplandı. En hızlı erime sıcak iklime sahip Güney Georgia adasına yaklaştığında gerçekleşti. Eriyen su miktarı günlük bir buçuk milyar tonu aştı. Buzdağı, nisan ayına kadar sayısız küçük parçaya bölündü ve sonunda tamamen gözden kayboldu. Sonuç olarak A68'den yaklaşık 1 trilyon tonluk buz eridi.

Uzmanlara göre, eriyen buz kütlesinden salınan tatlı su, okyanustaki su akıntılarındaki dengeyi değiştirebilir.

Erime sonucu okyanusa karışan mineral ve organik maddeler ise planktonların çoğalmasına sebep olabilir. Bu da yeni biyolojik değişimleri beraberinde getirebilir. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay