Dünyanın en büyük buz dağı tamamen eridi

2017'de Antarktika'dan koptuğunda yaklaşık 6 bin kilometrekarelik alanı kaplıyordu. Daha sonra eriyerek değişen boyutlar, uydu verileriyle hesaplandı. En hızlı erime sıcak iklime sahip Güney Georgia adasına yaklaştığında gerçekleşti. Eriyen su miktarı günlük bir buçuk milyar tonu aştı. Buzdağı, nisan ayına kadar sayısız küçük parçaya bölündü ve sonunda tamamen gözden kayboldu. Sonuç olarak A68'den yaklaşık 1 trilyon tonluk buz eridi.

Uzmanlara göre, eriyen buz kütlesinden salınan tatlı su, okyanustaki su akıntılarındaki dengeyi değiştirebilir.

Erime sonucu okyanusa karışan mineral ve organik maddeler ise planktonların çoğalmasına sebep olabilir. Bu da yeni biyolojik değişimleri beraberinde getirebilir. (İLKHA)