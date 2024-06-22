Dünyanın dört bir yanından geliyorlar! Turizmde yeni rekorlar yükleniyor

BUĞRA KARDAN

Türkiye, turizmde de başarılı grafik sergiliyor. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken ülkeye turist akını devam ediyor. Bu akın tur operatörlerini de mutlu ediyor. Operatörler, haziran gibi temmuz ve ağustosta da otellerin yabancı tatilcilerle dolacağını düşünüyor.

Parlayan yıldızız

Akit’e konuşan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmde yeni rekorlar kırılacağını aktardı. Polatoğlu, “50 milyon turist rakamı geçilecek. Ülkemize döviz girişi hızlanacak. Şu anda Almanlar ve Ruslar geliyor. İngilizler, Muğla ve Antalya’ya yöneliyor. Araplar, Karadeniz ve İstanbul’u tercih ediyor. Polonyalılar da öne çıkıyor. Polonyalılar, bizim için sürpriz oldu. Ne mutlu ki Almanları, Rusları, İngilizleri Polonyalılar takip ediyor” dedi.

Polatoğlu, Türkiye’nin turizmin parlayan yıldızı olduğunu aktardı. Bunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım faaliyetlerinin de rolü bulunduğunu söyledi.

Dünyada uygulama farklı

Turizm gelirlerini arttırmak için gerekli her adımın atıldığına işaret eden Polatoğlu, şunları dile getirdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bir kere turistlerden ‘şehir vergisi’ adı altında ayakbastı parası alınıyor. Tabii dünyada bu vergi, tüketici tarafından direkt otele ödeniyor. İtalya’da, İspanya’da yöntem böyle. Örneğin Roma’ya gidenlerden şehir dışı için 2 Euro, şehir içi için 5 Euro talep ediliyor.

Bizde de ödeme acentece otele ödeniyor. Onun için tüketici, şehir vergisinden haberdar olmuyor. Hatırlanacaktır, bizde daha evvel ayakbastı parası başka formatlarda uygulanıyordu. Turistler, limanlara gelir gelmez ödeme yapıyorlardı. Tabii bu uygulama tepkiyle karşılanmıştı hatta bir ara gelen gemi adedinde gerileme görülmüştü. Bir kazanmak düşünülürken 100 kaybedilmişti. Onun için makul bir yol belirlemek gerek.”

İlginç öneri

Polatoğlu, yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseleceği iddialarına da değindi. Polatoğlu, şu açıklamaları yaptı:

“Çıkış harcı senelerdir artmıyordu. Biz, artış tarihini merak ediyorduk. Tabii harcın 3 bin liraya çıkarılacağını duyduk. Biz, 3 bin liraya değil de bin 500 liraya getirileceği kanısındayız. Bu, ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir şey. 2023’te Türkiye’den çıkan turist adedi önemli oranda arttı. Geçen yıl 11-12 milyon turist çıkışı oldu. Bunun etkileri olur mu? Büyük turlara olmaz ama küçüklere olur. Benim bir geçe konaklamalı Dedeağaç turum 2 bin 300 lira. Elbette ki Dedeağaç turuna katılan birini bin 500 lira çıkış harcı zorlar. Karadeniz turlarına dahil olanları da sıkıntıya sokar. Yurt dışı çıkış harcını Uganda ve Filipinler gibi ülkeler uyguluyor. İleri ülkelerde uygulanmıyor. Bu harcı topyekûn kaldırmak gerek. Bu harcı ödemenin anlamı yok.”