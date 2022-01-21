Dünyanın beklediği zirve başladı! Rusya'dan şok talep

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'deki görüşmesi başladı.

'Bu toplantıdan bir şey çıkmaz"

Ukrayna-Rusya krizinin görüşüleceği zirvede öncesi konuşan Lavrov, bu toplantıdan "bir şey" çıkmasını beklemediğini söyledi. Lavrov, Moskova'nın güvenlik endişelerine somut yanıtlar istediğini belirtti.

"Sorunlar bir günde çözülemez"

Görüşmenin, mevcut tansiyonu düşürmek için yürütülen müzakerelerin bir parçası olduğunu aktaran Blinken ise, problemlerin bir günde çözülemeyeceğini kaydetti.

Blinken ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde karşılık vereceklerini dile getirdi.

NATO iki ülkeden çekilsin

İki bakanın görüşmesi başlamadan dakikalar önce açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1997'den önce NATO üyesi olmayan Bulgaristan ve Romanya'dan da yabancı birliklerin, donanım ve silahlarının ayrılmasını istedi.