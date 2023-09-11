  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İkinci el otomobil piyasası alt üst olacak! 500 bin liraya sıfır aile arabası

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan art arda ümitlendiren haberler! 'Türk toplumunda aile' müfredatta

Bu rezillikleri durdurun artık! Gelin damadı boynuna tasma takarak eve soktu çevredekiler alkış tuttu

CHP mahalle temsilciliğine saldıran zanlı ifadesinde 'Kılıçdaroğlu bizi kandırdı' dedi!

Orta Vadeli Program'ın (OVP)'de üniversitelere 341 milyar lira ödenek! Ses getiren o paylaşım, ilgili yeni belgeler

Hindistan'da Modi resmen sosyal medyanın gündemine oturdu! Liderlere neden 'pamuklu atkı' hediye etti?

Tanrıkulu hakkındaki soruşturma süreci nasıl işleyecek?

Türk ünlü profesör isimden tahmin: Tüm illeri deprem için uyardı! Adana, Ankara tahmini... Aman dikkat, herkes şoke olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Sezgin Tanrıkulu mesajı! 'Cezasız kalmayacak'

1 yılda 2 milyon müşteri arttı! İnternetten en çok bunlar sipariş veriliyor
Dünya Dünyanın 7 yıl 8 ay gerisindeler... O ülke yarın 2016 yılına giriyor!
Dünya

Dünyanın 7 yıl 8 ay gerisindeler... O ülke yarın 2016 yılına giriyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 21:59:00 -
Dünyanın 7 yıl 8 ay gerisindeler... O ülke yarın 2016 yılına giriyor!

Kendine has takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2016 yılına girmeye hazırlanıyor.

Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül'de karşılayan 120 milyon nüfuslu ülke, yarın 2016 yılına girecek. Ülkedeki tüm resmi kurumlar, yarın yılbaşı tatili yapacak.

Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında, geçen yıl çok sayıda zorluğun üstesinden geldiklerini belirterek, yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.

Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı'nın tamamen doldurulmasını da bu yıl yeni yılın başlangıcına denk getirdi.

"Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

7 yıl 8 ay geriden geliyor

Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil 06.00’da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken, ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.

Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre, yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

Etiyopya İslam ile tanışıyor!
Etiyopya İslam ile tanışıyor!

Dünya

Etiyopya İslam ile tanışıyor!

Etiyopya yönetimi cami yıkımına karşı çıkan Müslümanları katletti!
Etiyopya yönetimi cami yıkımına karşı çıkan Müslümanları katletti!

Dünya

Etiyopya yönetimi cami yıkımına karşı çıkan Müslümanları katletti!

Darısı başımıza... Etiyopya, tüm ülkede ağaç seferberliği başlatarak 12 saatte 566 milyon fidan dikerek rekor kırdı!
Darısı başımıza... Etiyopya, tüm ülkede ağaç seferberliği başlatarak 12 saatte 566 milyon fidan dikerek rekor kırdı!

Dünya

Darısı başımıza... Etiyopya, tüm ülkede ağaç seferberliği başlatarak 12 saatte 566 milyon fidan dikerek rekor kırdı!

İsrail'in 'Yahudi olduklarını' öne sürerek Filistin'e taşıdığı Etiyopyalıların çoğu Hıristiyan çıktı!
İsrail'in 'Yahudi olduklarını' öne sürerek Filistin'e taşıdığı Etiyopyalıların çoğu Hıristiyan çıktı!

Dünya

İsrail'in 'Yahudi olduklarını' öne sürerek Filistin'e taşıdığı Etiyopyalıların çoğu Hıristiyan çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23