Türkiye’nin uluslararası siyasi arenadaki tezleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde kabul görmeye başladı. Ülkemizin haklarını aleni bir şekilde gasp etmeye çalışanlar, sahada ve masada milletimizin hukukunu gözeten AK Parti sayesinde hezimete uğratıldı. İkili ilişkilerimizin uzun zamandır gergin olduğu, ABD, AB ülkeleri ve Mısır’dan gelen yumuşama mesajları, görüş ayrılığı yaşanılan meselelerde Türkiye’nin haklılığını gözler önüne serdi. Uluslararası ilişkiler uzmanları ise Türkiye’nin kararlı duruşu sayesinde dünyanın 3. Güç Merkezi olmaya başladığına dikkat çekti.

Türkiye güç merkezi

Stratejist Murat Akan, “Türkiye, ABD öncülüğündeki Batıcı bloktan ve Rusya liderliğindeki Avrasyacı gruptan bağımsız olarak 3. bir güç merkezi konumuna erişti. Türkiye, Erdoğan iktidarlarıyla birlikte proaktif bir siyaset anlayışı benimsedi. Dış siyasette tezlerini daha sıkı savunmaya başladı. Gelinen noktada ise hiçbir ülke doğrudan Türkiye’yi karşısına almadığı gibi anlaşma yolları da aramaya başladı. Batı’dan gelen yumuşama çağrıları da bunun en net göstergesidir” dedi. Türkiye’nin dış politikada kararlı bir duruş sergilediğini kaydeden Akan, “Türkiye’nin kararlı ve dik duruşu ve tezlerini ısrarla savunması bugün süper güç olarak nitelendirilen ülkeleri dize getirdi. Bunu yaparken de diplomasi masasını hiç devirmedi. Kaos lobisinin kriz çığırtkanlığına prim vermeyin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tezleri kabul görüyor

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül ise, dış güçlerin yerli uzantılarının kriz çığırtkanlığının ve yalnız kaldık söylemlerinin hiçbir tutarlı yanı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye yalnız kalmadığı gibi sadece kendini hakkını değil mazlum milletlerin hakkını da savunmaktan geri durmadı. Bugün Türkiye’nin tezlerinin haklılığı kabul görüyor. Bu dış politikadaki dik duruşun neticesidir. Türkiye karşıtı ittifaklar dağılıyor. Batı bloğu Türkiye’nin savunduğu bütün tezlerin haklılığını teslim etmek zorunda kalıyor. Bu haysiyetli bir dış politika anlayışının tezahürüdür. Dik duruşun neticesidir. Hakkımızı yemedik, kimsenin de hakkını yemedik. Uluslararası hukuka uymaya çağırdık.”