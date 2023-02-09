Dünyadan Türkiye'ye ekip yağdı

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.

Azerbaycanlı ekipler arama kurtarma çalışmalarında 34'ü sağlık çalışanı toplam 725 personel ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarda bulunuyor.

Avrupa'dan ülke sayısı 24'e çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 36 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Bunun dışında AB'nin Türkiye'ye yönelik yardımlar kapsamında şu ana kadar 500 geçici konaklama ünitesi, 2 bin çadır ve 10 bin 500 yatak gönderilmesi için harekete geçtiği ifade edildi. Prefabrik konaklama ünitelerinde 5 kişinin, çadırlarda da 4 kişinin kalabileceği aktarıldı.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti. İlk 2 uçak Adana'ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep'e inmişti.

Fransa'nın Türkiye'deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

İki arama kurtarma ekibi gönderen Yunanistan yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. İnsani yardım kapsamında gün içinde Yunanistan tarafından insani yardım malzemesi taşıyan iki uçak daha Adana Havalimanı'na gelecek.

İtalya'dan 50'den fazla kişiden oluşan İtalyan İtfaiyesi ekibiyle 10 kişilik sağlık ekibi, arama kurtarma uzmanı köpeklerle beraber İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi nakliye uçağı ile Pisa'dan Türkiye'deki deprem bölgesine hareket etti.

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

İsviçre'den Hatay'a giden 80 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Avusturya'dan Türkiye'ye 84 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmişti.

Polonya, deprem sonrası Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Polonyalı ekip Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çalışmalarında şu ana kadar 10 kişiyi kurtardı.

Romanya'dan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan RO-USAR arama kurtarma ekibine 116 kişinin daha katıldığı aktarıldı. Slovakya ve İzlanda'dan da arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine gönderildiği belirtildi.

Moldova da 55 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve 8 özel eğitimli köpek ve Almanya'dan da 50 kişilik ekip Türkiye’ye sevk edildi.

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeğiyle yardım çalışmalarına katıldı.

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 57 kişilik ekip gönderdi.

Gürcistan da depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Ukrayna da Türkiye'ye destek için 87 kişilik arama kurtarma ekibi, 18 araç ve 10 köpek gönderdi.

Belarus Acil Durumlar Bakanı Vadim Sinyavskiy, dün 32 kişilik ilk grubun deprem bölgesine gönderildiğini duyurmuştu.

ABD ekibi çalışmalara katılacak

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı da İncirlik Hava Üssü'ne inmişti.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 728. Hava Hareketlilik Filosunun girişimleriyle ABD Hükümetinin, Türk makamlarını desteklemek için gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale Ekipleri, kısa süre içinde Adıyaman'da çalışmalara katılacak.

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador da Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

Meksika'dan 150 kişilik ekip Adıyaman'daki enkaz bölgelerinde faaliyetlerini sürdürecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) depremler nedeniyle sivil savunma uzmanları, arama kurtarma ekipleri ve aralarında doktorların da bulunduğu sağlık personeli 6 Şubat'ta Türkiye'ye hareket etmişti.

Hırvatistan'dan 40 kişilik arama kurtarma ekibi ve Kosova'dan 30 kişilik ekip deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Depremlerin ardından 40 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Kuzey Makedonya, yeni 36 kişilik bir ekibin deprem bölgelerindeki insani operasyonlara katılacağını duyurdu.

Bosna Hersek Federasyonu'nda da 25 kişilik özel arama kurtarma ekibinin Saraybosna'dan kara yoluyla deprem bölgesi için görevlendirildiği belirtildi.

Kuzey Makedonya, bunun yanı sıra Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü mensubu 32 arama kurtarma yetkilisinin de Türkiye'ye gönderilmesi kararı aldı.

Bulgaristan'dan da arama kurtarma köpekleri ile birlikte 59 kişi çalışmalara katılıyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının gönderdiği 41 ve 56 kişilik iki arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine bu ülkeden arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekip Türkiye'ye geldi.

Türkmenistan, depremlerden etkilenen bölgelere, 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemelerin de bulunduğu arama kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçağı Türkiye'ye gönderdi.

Tacikistan'dan 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir cerrah Türkiye'ye ulaştı. Aynı zamanda Tacikistan hükümeti, afetzedeler için Türkiye'ye 35 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla Özbekistan’ın ilave yardım ve ekiplerinin Gaziantep'e ulaştığı ve 50 sağlık görevlisinin çalışacağı 9 üniteli bir sahra hastanesinin kurulmaya başlandığı ifade edildi.

Macaristan'dan şimdiye kadar 156 uzman ve 28 köpek, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Hatay'da bulunan 68 kişilik Çekya kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Tayvan, 130 kişiden oluşan 2 arama kurtarma grubunu Türkiye'ye göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarını yürütürken, 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kalkınma İşbirliği Direktörü Won Do Yeon başkanlığında Güney Kore'den gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor.

Çin'den 82 kişilik ekibin dün sabah saatlerinde Adana'ya ulaştığı belirtilmişti. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi de çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Hindistan ve Pakistan

Hindistan'dan 201 personel sahada bulunuyor. Bunların 102'si arama kurtarma ekibiyken, 99'u sağlık ekibinde görev alıyor. 50 kişilik arama kurtarma ekibinin daha yollanması bekleniyor.

Pakistan'dan ise 52 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Pakistan tarafından çadır, battaniye ve temel ihtiyaçlar da Türkiye'ye gönderilen yardımlar içerisinde yer aldı.

Japonya'da, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi ile 15 kişilik kurtarma ekibini Adana'ya gönderdi.

Ordadoğu'dan gelen ekipler çalışmaya devam ediyor

Türkiye'ye İsrail'den ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 450'yi geçtiği belirtiliyor. İsrail Ordu Sözcülüğünden 8 Şubat’ta yapılan açıklamada ise arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan ve deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak 230 kişilik yeni ekibin Türkiye'ye ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden 7 Şubat’ta yapılan açıklamada ise aynı gün arama kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin deprem bölgesine vardığı kaydedilmişti.

Lübnan 72, Cezayir 86, Libya 55, Tunus 41, Irak 150 ve İran sekizer kişiden oluşan 10 acil müdahale ekibiyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kuveyt'in yolladığı 46 kişilik arama kurtarma ekibi ise çalışmalarına Hatay'da devam ediyor.

Şu an sahada 150 kişilik arama kurtarma ekibi bulunan ve yardım malzemeleri gönderen Katar, ek olarak 60 kişilik bir ekibin daha Türkiye'ye gönderebilir.

Filistin ise acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 35 kişilik uzman ekip gönderdi.

Suudi Arabistan da kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine sevk etti.

Moğolistan ve Venezuela yardım yolladı

Moğolistan da depremler sonrasında Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli göndermişti.

Venezuela'dan ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Rusya'dan destek ve yardım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının artırılmasını istediği bildirilmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’dan Türkiye’ye bugün 50 kişilik bir ekibin ve 11 doktorun daha gönderildiği, böylece gönderilen Rus uzman sayısının 150’yi geçtiği aktarılmıştı.

Bu ülkelerden gelen veya yola çıkan personele çok sayıda arama kurtarma köpeği de eşlik ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları için 19 ülkeden daha ekip gönderilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle onlarca ülkeden Türkiye'ye taziye ve destek telefon ve mesajları gelmişti.