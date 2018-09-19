Dünyadan Erdoğan’a İdlib övgüsü: Reis kazandı

Türkiye ile Rusya arasında "İdlib'de Gerginliğin Azaltılması Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanması Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiltere'nin Guardian gazetesi "Rusya ve Türkiye sivilleri korumak için tampon bölge oluşturacak" başlığını kullandı. Rusya ile Türkiye'nin İdlib konusunda vardığı anlaşmanın Suriye'de muhaliflerin son kalesinde 3 milyon kişiyi etkileyecek insani kriz riskini azalttığı vurgulandı. Independent ise Erdoğan'ın, "İnanıyorum ki bu anlaşmayla İdlib'de bir insani krizi önledik" sözlerine yer verdi. Alman Zeit gazetesi, "Erdoğan ile yapılan anlaşma, Putin'in gücünün sınırlarını gösteriyor" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN 'ANLAŞMAYI KOPARDI'



Fransız Liberation gazetesi, Erdoğan'ın haftalardır Şam rejiminin muhaliflere yönelik saldırı hazırlığı yaptığı İdlib'de 15 Ekim'den itibaren silahsız bölge oluşturulması için gerekli anlaşmayı Putin'den "kopardığını" yazdı. Haberde ayrıca, Ankara'nın İdlib'e yönelik Esad rejiminin bir saldırısını önlemek için aylardan beri mücadele ettiği ve bunda da başarılı olduğu kaydedildi.

YENİ BİR UMUTTAN BAHSETTİ

Avusturya'nın Die Presse gazetesi haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rusya ile sağlanan uzlaşı sayesinde İdlib'de büyük bir felaket önlendi" ifadelerine yer verildi. Hollanda yayın organı NOS, bölgenin 15 Ekim'den itibaren Rus ve Türk askerleri tarafından korunacağına vurgu yaptığı haberinde bunun Erdoğan'ın başarısı olduğunu ifade etti. Yine De Volkskrant gazetesi "Başkan Erdoğan'ın yeni bir umuttan bahsettiğini" yazdı. İtalyan Corriere della Sera gazetesinin, kararın günler süren anlaşmazlık ve uzun müzakerelerin ardından alındığı kaydedilen haberinde, "Bölgede sıkışıp kalmış ve muhtemel yeni bombardımanların korkusunu yaşayan yaklaşık üç milyon sivil için güzel bir haber. Karadan saldırıları Putin'in aksine hükümet ve muhalifler arasında muhtemel bir teması kesmek için bir tampon bölge görevi görmesi adına birlikleri yerleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı zaten önlemişti" değerlendirmesinde bulunuldu. Yunan Kathimerini gazetesi ise "İdlib'de, en azından şimdilik büyük katliam yaşanması korkuları uzaklaşıyor" ifadelerine yer verildi. Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de Erdoğan'ın, Putin ile yaptığı zirvede İdlib'de askerden arındırılmış bir bölgeyi müzakere ettiğine vurgu yaptı.

SOÇİ İDLİB'İ KURTARDI



Arap basını ise "Erdoğan-Putin anlaşması İdlib'i kan gölünden kurtaracak" yorumlarına yer verdi. Lübnan'ın en eski ve prestijli gazetelerinden L'Orient Le Jour'da yayımlanan yorumda, Erdoğan ve Putin arasındaki İdlib görüşmesinde "Reis için bahse girenlerin kazanarak İdlib'de istikrarı sağladığı" ifadeleri dikkat çekti. Katar'ın El-Arab gazetesi Başkan Erdoğan'ın tutumunun İdlib'de yeni bir insani felaketi önlediğine dikkat çekti. Mısır devlet gazetesi Ahram, "Türkiye ve Risya Suriye'de terörle savaşıyor" dedi. Kuveyt'te çıkan Er-Rai gazetesi "Soçi İdlib'i kurtardı" başlığını attı.



ESAD BİLE MEMNUN



İdlib için 'silahsız bölge' mutabakatına Suriye hükümetinden de olumlu tepki geldi. Suriye devlet ajansı ve televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, İdlib'de silahsız bölge mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ancak Esad yönetiminin Suriye'nin tamamında yeniden kontrolü sağlama hedefine uygun konuşan Dışişleri yetkilisi, "Suriye toprağının son karışı kurtarılana dek terörle savaşımızı devam ettireceğiz" dedi.

RUS BASINI: SURİYE'DE ÜMİT

Rus basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de silahsız bölge oluşturulması ile ilgili anlaşmaya varması "Suriye'de barışın tesisi için ümit verici" olarak değerlendirildi. Vedomosti, "Putin ve Erdoğan İdlib'de silahsız bölge üzerinde anlaştı" başlığı ile verdiği haberde, bu kararın 4 saati aşkın bir görüşmenin ardından verildiğini belirterek, "Bu şu demek oluyor: Suriye silahlı muhaliflerinin kontrolündeki son büyük bölgede askeri operasyon yapılmayacak. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da İdlib'de yeni bir operasyon olmayacağını bildirdi" ifadelerini kullandı. İzvestiya ise Erdoğan-Putin zirvesini, "Suriye'de ümit" başlığıyla duyurdu.



İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: DİPLOMASİ KAZANDI



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, aktif diplomasinin etkili olduğunu ve İdlib'deki savaşı durdurduğunu belirtti. Bakan Zarif, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına ilişkin alınan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Zarif, Ankara ve Şam'a yaptığı ziyaretlerin, Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran zirvesinin ve son olarak Soçi'deki görüşmenin ve aktif diplomasinin İdlib'deki savaşı durdurduğunu ve diplomasinin etkili olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de yazılı açıklamasında, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'le ilgili alınan kararı olumlu karşıladıklarını bildirdi. Kasımi, Soçi'de alınan kararın Suriye'deki terörist kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması için önemli bir adım olduğunu ve siyasi çözüme katkı sağlayabileceğini dile getirdi.