0553 313 94 23

Dünyadaki en seçkin otelleri listesine Türk otel dahil oldu

Seyahat endüstrisinin otoritelerinden Forbes Travel Guide’dan Türkiye’yi gururlandıran bir başarı geldi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:45
Dünyadaki en seçkin otelleri listesine Türk otel dahil oldu

Seyahat endüstrisinin otoritelerinden Forbes Travel Guide’dan Türkiye’yi gururlandıran bir başarı geldi. Her yıl gerçekleşen ve dünyanın en prestijli otellerinin değerlendirilmeye alındığı ‘Star Raiting’ listesinde; Raffles İstanbul 5 yıldıza layık görüldü.



Dünyada lüks seyahat noktalarıyla ilgili yaptığı derecelendirmelerle turizm sektörünün otoritelerinden biri kabul edilen Forbes Travel Guide her sene düzenlenen ‘Star Rating’ listesini açıkladı. Forbes ekiplerinin tüm dünyada turizm sektörünün önde gelen destinasyonlarını, büyük bir titizlikle ve bağımsız olarak değerlendirmeye aldığı listede, Türkiye ilk kez yer aldığı kaydedildi. Raffles İstanbul, tüm dünyada önerilen 5 yıldızlı oteller arasında gösterildi. Buna göre; Raffles İstanbul, ForbesTravelGuide.com’ın tüm dünyada referans kabul edilen listesinde yer alacak.



Aldıkları ödülün sadece Raffles için değil, aynı zamanda Türkiye turizmi için de bir ‘zirve’ anlamı taşıdığını söyleyen Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, "Burada her misafirimize unutulmaz ve hayallerin ötesinde çok özel bir deneyim sunmak için özenle çalışıyoruz. Her bir çalışanımız nezdinde söyleyebilirim; işimizi tutku ile duygusal lüksün inceliklerini bilerek, hissederek yapıyoruz.Forbes Travel Guide tarafından 5 yıldıza layık görülmek, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bugüne kadar aldığımız pek çok ödül arasında bunu zirve olarak yorumlayabiliriz. Lüks segmentte bizi dünyanın 1’inci ligine dahil eden bu değerli ödülün ülkemize ve şehrimize gelmesini sağlayan ekibimizi tebrik ediyor ve kendileri ile gurur duyuyoruz" dedi.


Forbes Travel Guide İcra Kurulu Başkanı Filip Boyen ise "Güçlü bir hizmet kültürü sergileyen seçkin oteller, restoranlar ve spa örneklerinden oluşan 2019 Star Rating kazananlarını kutluyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:45
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    1. Güzelyalı’ya emekli dinlenme evi
    2. "Bu ülkenin güvenliği ümmetin..
    3. Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al |..
    4. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    7. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    8. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    9. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    10. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    11. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    12. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    13. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    14. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    15. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    16. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    17. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    18. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    19. Standardizasyon teknik altyapısı..
    20. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    21. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    22. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    23. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    24. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    25. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    26. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    27. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    28. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    29. "Wings For Life World Run 2019"..
    30. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı