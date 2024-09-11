Dünyadaki 3 üreticiden biri! Tüm gücüyle SAHA’ya çıkıyor!

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarları arasına adını yazdırmayı başaran SAHA EXPO, 1200’ün üzerinde firmanın katılımıyla bu yıl gücünü ve kapasitesini artırarak kapılarını açacak.

Türk savunma sanayisinin gücünü yurt içinde ve dışında başarıyla ortaya koyan CANiK ve bağlı bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) Grup şirketleri, fuara 574 metrekarelik alanda güçlü bir katılım sağlayacak.

Grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuarda son teknoloji ürünlerini sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla yüksek nitelikli üretim faaliyetlerinin sonuçlarını buluşturacak.

Uluslararası bir marka haline gelen CANiK, fuarda, geniş ürün yelpazesini oluşturan yeni nesil tabancalar, ağır makineli tüfekler ve aksesuarlar ziyaretçilerin, kullanıcı makamların ve karar vericilerin beğenisine sunacak. CANiK, güvenilirliği ve performansıyla fark yaratan tabanca modellerini, savunma ve güvenlik güçleri için geliştirdiği üstün kabiliyetlere sahip ağır makineli tüfeklerini ön plana çıkaracak.

AEI Systems, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilen gelişmiş silah sistemlerini tanıtacak. Modern dünya orduları için düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR’yi üreten şirket, bu sınıfta dünyadaki 3 üreticiden biri olarak çok ciddi talep görüyor.

UNIROBOTICS, modern muharebe alanındaki ihtiyaçları karşılayan akıllı uzaktan komutalı silah sistemleriyle fuarda yerini alacak. Geliştirdiği silah kulelerini TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ürün ailesi bünyesinde toplayan şirket, TRAKON (30X113 toplarla kullanılan UKSS), TRAKON TARGAN (deniz tipi UKSS, 12.7 milimetreden 30 milimetre topa kadar), TRAKON LITE (hafif segment) ve TRAKON CREW çözümlerini tanıtacak.

SYS Grup şirketleri, SAHA Expo boyunca var olan iş birliklerini güçlendirmek, yeni iş birlikleri kurmak için yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı heyetlerle yoğun görüşmeler gerçekleştirecek.

Grup şirketleri, Türk savunma sanayisinin en önemli vitrinlerinden biri haline gelen SAHA Expo’ya geniş bir ürün yelpazesi ve güçlü bir kadro ile katılarak ülkenin sektördeki gücünün en iyi şekilde temsil edilmesine katkıda bulunacak.