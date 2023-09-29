Dünyada üçüncü sıradayız! Avrupalı marketler buraya akın ediyor

Anadolu coğrafyasında yetişen 200’den fazla yaş meyve sebzeyi 100’den fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye’ye 2023 yılının 8 aylık döneminde 2 milyar 50 milyon dolar kazandıran Türk yaş meyve sebze sektörü, dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları, zincir marketleri 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Antalya Interfresh Eurasia Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı’nda ağırlıyor.

Dünyada üçüncü sırada

Fuarın açılışında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin yıllık 55 milyon tonluk yaş meyve sebze üretimiyle Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada olduğu bilgisini paylaştı.

İhracat hedefi büyük

Uçak, “2022 Ocak-Ağustos döneminde 1,7 milyar dolar ihracat yaptık. 2023 Ocak Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 16’lık artışla 2 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Kalıntısız ve kaliteli üretimimizi artırarak, fuarlarda ve URGE projelerimiz kapsamında düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetleriyle tanıtarak 2026 yılında Orta Vadeli Programımızdaki 302,2 milyar dolar ihracat hedefine yaş meyve sebze sektörü olarak 4 milyar dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “55 milyon ton taze meyve sebze üretimimizden ihracatımızın aldığı pay yüzde 10 seviyelerinde. Hem bu oranı hem de fiyatlarımızı aynı anda artırmak için 2 temel şart var. Birincisi kalıntısız üretim. İkincisi ise kaliteli üretim. Hem Avrupa Birliği ve Rusya’da olan pazarımızı korumak için hem de ülkemize yeni pazar olanakları sunmak için bu iki koşulu sağlamak için üreticiler, ihracatçılar, üniversitelerimiz, bakanlıklarımız olarak topyekün mücadele etmemiz gerekiyor"

150 Milyon dolarlık hacim

ANTEXPO A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, 2022 yılında Interfresh Eurasia Fuarı’na 49 firma katılmışken, bu yıl 136 firma katıldığını, aralarında Avrupa’nın en büyük 3 zincir market temsilcisinin de de bulunduğu 415 yabancı ziyaretçinin Türk meyve sebze ürünlerini görmeye geldiğini fuarın 150 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO