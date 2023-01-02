Dünya'da Türk Messi deniliyor ama Süper Lig'de...

UEFA, yeni yılda Avrupa futbolunu kasıp kavurma potansiyeline sahip oyuncuları derledi. Listede Türkiye'den Arda Güler de yer aldı.

UEFA; muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer aldı.

Türkiye'den listeye giren isim ise Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu.

'Türk Messi' lakabını öne çıkaran UEFA, Arda hakkında değerlendirmede bulundu.

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisini Gençlerbirliği'nden almıştı. Geçen aylarda yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe ayrıca, Ankara ekibine kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlama konusunda da anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı.

AA'nın haberine göre genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti.

UEFA, Arda Güler i yıldız adayları arasında gösterdi #2

UEFA'nın hazırladığı ve 2023'te en çok izlenecek oyuncular listesi

Liel Abada (ISR, 21 – Celtic)

Arda Güler (TÜR, 17 – Fenerbahçe)

Álex Baena (ESP, 21 – Villarreal)

Martin Baturina (CRO, 19 – Dinamo Zagreb)

Dion Drena Beljo (CRO, 20 – Osijek)

Armel Bella-Kotchap (GER, 21 – Southampton)

Moisés Caicedo (ECU, 21 – Brighton & Hove Albion)

Lucas Chevalier (FRA, 21 – LOSC Lille)

Mohamed-Ali Cho (FRA, 18 – Real Sociedad)

Zeno Debast (BEL, 19 – Anderlecht)

Strahinja Eraković (SRB, 21 – Kızılyıldız)

David Datro Fofana (CIV, 20 – Chelsea)

Valgeir Lunddal Friðriksson (ISL, 21 – Häcken)

Alejandro Garnacho (ARG, 18 – Manchester United)

Anthony Gordon (ENG, 21 – Everton)

Malo Gusto (FRA, 19 – Lyon)

Piero Hincapié (ECU, 20 – Leverkusen)

Milos Kerkez (HUN, 19 – AZ Alkmaar)

Tom Krauss (GER, 21 – Schalke, Leipzig'ten kiralık)

Victor Kristiansen (DEN, 20 – Copenhagen)

Luiz Henrique (BRA, 21 – Real Betis)

Eliot Matazo (BEL, 20 – Monaco)

Quentin Merlin (FRA, 20 – Nantes)

Adamo Nagalo (CIV, 20 – Nordsjælland)

Nico Williams (ESP, 20 – Athletic Club)

Octavian Popescu (ROU, 20 – FCSB)

Gonçalo Ramos (POR, 21 – Benfica)

Fabian Rieder (SUI, 20 – Young Boys)

Giorgio Scalvini (ITA, 19 – Atalanta)

Nicolas Seiwald (AUT, 21 – Salzburg)

Xavi Simons (NED, 19 – PSV Eindhoven)

Crysensio Summerville (NED, 21 – Leeds)

Abakar Sylla (CIV, 20 – Club Brugge)

Mathys Tel (FRA, 17 – Bayern München)

Kenneth Taylor (NED, 20 – Ajax)

Destiny Udogie (ITA, 20 – Udinese, Tottenham'dan kiralık)

Lesley Ugochukwu (FRA, 18 – Rennes)

Nicola Zalewski (POL, 20 – Roma)