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Dünyada sadece 3 ülkede var! Bakan Soylu duyurdu: Çok yakıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:46:00 - 2020-05-14 21:48:20
Dünyada sadece 3 ülkede var! Bakan Soylu duyurdu: Çok yakıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) ziyaret etti.

Bakan Soylu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezindeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Daima hazır." ifadelerini kullandı.

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