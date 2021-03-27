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Teknoloji Dünyada hızla yayılıyor
Teknoloji

Dünyada hızla yayılıyor

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP yurtdışında da kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmeye devam ediyor. Yenilikçi özellikleriyle dünyanın 192 ülkesinde beğeniyle kullanılan BiP, 76 milyonun üzerinde indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:36:00 -
Dünyada hızla yayılıyor

Türk mühendislerince geliştirilen BiP’in dünya çapında indirilme sayısı 76 milyonu geçti. Ocak ayından itibaren kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi ve özellikle 3. taraflarla paylaşılması konusunda hassasiyet sahibi milyonlarca kullanıcının tercih ettiği BiP, 12 ülkenin uygulama market listesinde birinci sıraya yerleşirken 19 ülkede de ilk 3 arasında yer almayı başardı.

Açık ara önde

Ocak ayından itibaren 15,8 milyonu Türkiye dışından olmak üzere 31 milyonu aşkın yeni kullanıcı BiP’i tercih etti. Özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya’da yoğun ilgi gören BiP’e sadece bu 5 ülkeden 10 milyon yeni kullanıcı katıldı. AppStore’da 4.6 ve Google Play’de 4.5 memnuniyet puanı ile rakiplerinden açık ara önde yer alan BiP, kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili artan kaygılar nedeniyle yaşanan dijital göçte en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu.

Global oyuncu

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, rakip uygulamalardan farklı olarak, BiP kullanıcılarının kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan uygulamayı kullanabildiğinin altını çizdi. Tansuğ, sözlerine şöyle devam etti: “BiP, bugün dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncu. Rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 farklı dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi yenilikçi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri olduk.

Sürekli gelişiyor

Güçlü altyapımız ve üstün teknoloji ile donatılmış veri merkezlerimiz sayesinde BiP’e gösterilen yoğun ilgiyi başarı ile karşıladık. Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşleri çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Rakip uygulamalardaki mevcut sohbet geçmişlerinin ve grupların BiP’e taşıması için ‘Sohbet Taşıma’ özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza sunacağız.”

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