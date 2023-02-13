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Dünya Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı
Dünya

Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic, Türkiye'deki depremzedelere yardım edebilmek için çay satıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 19:25:00 - 2023-02-13 19:42:40
Dünyada Herkes deprem bölgesine, depremzedelere yardım toplamaya başladılar! 12 yaşındaki Bosnalı minik çay satarak başladı

Başkentteki Dobrinja semtinde kurduğu küçük standında çay satarak yardım toplayan Mehanovic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sekizinci sınıf öğrencisi Mehanovic, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremleri televizyonda gördüğünü ifade ederek "O zaman stant açma fikri geldi. Arkadaşlarımı da çağırdım ve topladığımız parayı buradaki yardım kuruluşu Pomozi.ba'ya teslim etmeyi veya bebekler için gerekli malzemeleri almayı teklif ettim." dedi.

Kendi yardım kampanyasına cumartesi günü başladığını söyleyen Mehanovic, "Şimdiye kadar 100 avro topladım. İlk gün topladığım parayla bebekler için malzeme aldım, ikinci gün ise topladığım yardımı bir zarfa koyarak Pomozi.ba'ya götürdüm." diye konuştu.

Mehanovic, depremden etkilenen çocuk ve bebekler için çok üzüldüğünü belirterek "Bazı insanlar çay içmek istemedi, sadece yardım yaptı." ifadelerini kullandı.

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