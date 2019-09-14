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Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu hayatını kaybediyor

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu hayatını kaybediyor

Yozgat Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Hasgül, “Dünya İlkyardım Günü” dolayısıyla yaptığı bilgilendirmede, ilkyardımın önemine dikkati çekti.


Dünyada her 5 saniyede bir kişinin yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirten Uzm. Dr. Burak Hasgül, “Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama” olan ilkyardımın doğru yapıldığında hayat kurtarıcı olduğunu bildirdi.


Herkesin her an, herhangi bir yerde,bir kaza veya yaralanma sonucu ilk yardıma ihtiyaç duyabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Hasgül, “Yaralanmaya bağlı ölümlerin yüzde 40’ınıdüşmeler oluşturuyor. İlk yardım uygulaması ihtiyacı olabilecek sıklıkla görülen diğer vakalar; delici kesici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları, trafik kazası sonrası açık yaralar, kırıklar, yanıklar gibi travmatik nedenler olabildiği gibi yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçması, epilepsi(sara hastalığı) nöbetleri, ani şiddetli göğüs ağrısı veya nefes darlığı gelişen vakalar vb. olabilmektedir” dedi.


Dr. Hasgül uyarılarda bulundu


“Eğer kişi bilinç kapalı biçimde hareketsiz ve tepkisiz ise derhal havayolu açıklığı ve nabızları kontrol edilmeli, yanıt alınamadığı tespit edildiği anda ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği 112’ ye haber verildikten sonra ambulans gelene kadar geç kalınmadan başlatılmalıdır” uyarısında bulunan Uzm. Dr. Hasgül, şöyle devam etti: “Nöbet geçiren bir vaka varlığında (genellikle epilepsi hastaları) hasta üst solunum yolu salgılarını havayoluna kaçırmaması adına yan çevirmeli, havayolu açılmalı, kesinlikle herhangi bir yerine (sırtına,yüzüne) kendine gelmesi için vurulmamalıdır. Kanama bulgusu olan bir kişi ile karşılaşıldığında özellikle arter (atardamar) yaralanmalarında kanama alanına sağlık kuruluşuna hasta ulaşıncaya dek muhakkak tampon yapılmalı, kanama olan vücut bölgesi eğer bir uzuvsa yukarı kaldırılmalı, ayrıca kırık şüphesi varsa şüpheli uzuv eldeki imkanlar ölçüsünde stabil hale getirilmeli varsa atele alınmalıdır. Kalp krizi şüphesi olan kişi kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştırılmak yerine 112 aranarak ambulans beklenmeli, hasta yatırılmamalı, ayakları yukarı kaldırılmamalı, öksürtülmemelidir. Düzgün ve sakin nefes alıp vermesi sağlanmalı ve dik oturtulmalıdır. Trafik kazalarında eğer hasta araç içine sıkışmışsa dışarı çıkarılmaya zorlanmamalı, itfaiye beklenmeli, havayolu açıklığına özen gösterilmelidir. Araç dışında yerde yatar vaziyette bir kazazede görüldüğünde mümkün olduğunca yerinden kıpırdatılmamalı, boyun travması ihtimaline karşı hassas olmalı, temel ilkyardım prensiplerine dikkat edilmeli, çevre güvenliği sağlanmalıdır”


Hasgül, “İlkyardım uygulamalarında en önemli dikkat edilmesi gereken konu, özellikle trafik kazaları sonrası oluşabilecek yeni kazaları önlemek amacıyla çevre güvenliğinin sağlanması ve 112’ nin aktivasyonudur. Unutulmamalıdır ki; ilk yardım hastane dışı, mevcut araç gereçlerle sağlık hizmetine ulaşana kadar hastaya yapılması gereken hayati bir uygulamadır. İlk yardım bilmeyen kişiler vakaya müdahale etmemeli, ’önce zarar verme’ prensibine uyulmalıdır. Toplumuzun çoğunluğunun ilk yardım eğitimi alarak bu uygulamaları öğrenmeleri ve sertifika almalarını temenni ediyor, ilk yardıma muhtaç olacak kişilerin kendi yakınlarımızın da olabileceğinin unutulmamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
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