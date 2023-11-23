Dünyada hayvanlar tek tek ölüyor: Doğa büyük bir felaket ile karşı karşıya! Binlerce ölü sahile vurdu! Korkunç
Dünyada hayvanlar çatır çutur ölmeye başladı. Doğa büyük bir felaketle karşı karşıya. Binlerce canlının ölüsü patır patır kıyıya vurdu. Ölen canlıların bedenlerinin kemiklerine kadar çürümeye başladığı öğrenildi.
Dünyada hayvanlar hakkında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hayvanlar dünya genelinde çatır çutur ölmeye başladı. Avustralya'dan gelen son haberler de duyanları bir hayli endişelendirdi.
BİNLERCE ÖLÜ FARE SAHİL KIYISINA VURDU
Avustralya'nın küçük bir sahil kasabasında binlerce ölü ve ölmekte olan fare, yerel halkın tiksintisine ve dehşetine neden olacak şekilde sahillere vurdu.
Kemirgenler, Cairns'in yaklaşık 460 mil batısında, Queensland'in kuzeyindeki balıkçı kasabası Karumba'da karaya çıktı.
BEDENLERİ İLE NEHRİ TIKADILAR
Yerel halk ve turistler, sosyal medyaya sıçan istilasının videolarını yüklediler; bu videolarda, yaratıkların tüylü vücutlarıyla plajları ve yakındaki nehri tıkadıkları görülüyor.
Ticari balıkçı Brett Fallon yerel haber kaynağı ABC Kuzey Batı Queensland'e verdiği demeçte, "Dün gece ay kasabanın üzerine geldiğinde nehir fare cesetleriyle gayet canlı ve canlıydı." dedi.
KEMİKLERİNE KADAR ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI
Kerry D Fishing Charters'ın sahibi Jemma Probert, 7NEWS'e şöyle konuştu: "Suya atlıyorlar ve yüzmeye çalışıyorlar ama sonunda boğuluyorlar ve arkalarında korkunç bir koku bırakarak sahile vuruyorlar."
tv100'ün aktardığı haberde: Yaşayan fareler yaklaşık bir aydır kasabada ortalığı kasıp kavuruyor, bahçelerdeki sulamayı ve araba elektroniklerini kemirerek, evlere girerek ve teknelerin etrafına tırmanarak kaosa neden oluyor.
Probert, "Müşterilerimizle birlikte balık tutarken teknemize sürünerek girmeye çalıştılar ve biz de onlara bir sopayla vurmak zorunda kaldık" dedi. Diğer yandan farelerin cesetleri de kemiklerine kadar çürümeye başlamıştı.
Ekonomi
30 Kasım son gün: Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri! Karar tüm Türkiye'ye duyuruldu
Aktüel
Marketteki ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıktı, çılgına döndü! Yok böyle bir şey, şok olacaksınız!
Aktüel
Yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji tarih, saat verdi: İstanbul ve ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 18'i gördü