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Dünyada Grönland alarmı
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Dünya Dünyada Grönland alarmı
Dünya

Dünyada Grönland alarmı

Dünyanın en büyük adası olan ve yüzeyinin yaklaşık yüzde 80’i buzla kaplı Grönland’da, küresel ısınma nedeniyle erimenin hızlandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:51:00 -
Dünyada Grönland alarmı

Dünya ısınıyor, buzullar eriyor. İklim krizi kendini göstermeye devam ediyor.

Yaklaşık yüzde 80’lik alanı buz ile kaplı olan dünyanın en büyük adası Grönland’da son iki gün içerisinde büyük miktarda buzulun eridiği ortaya çıktı.

Grönland buz tabakasını izleyen Danimarkalı bir web sitesi olan Polar Portal, son iki gün içinde adada devasa bir alanın erdiğini bildirdi.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü ise yayımladığı verilerde kuzey yarımküredeki en büyük buz kütlesi olan Grönland’ın sadece geçtiğimiz çarşamba günü 8,5 milyar tondan fazla buzul kaybettiğini ortaya koydu.

Yayımlanan verilerde geçtiğimiz gün adanın 8,4 milyar ton daha buz kütlesi kaybettiği bildirilirken iki gün içerisinde eriyen buz miktarının ABD’nin Florida eyaletini 10 santimetre yükseklikte su ile kaplayabileceği belirtildi.

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