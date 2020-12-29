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Dünya Dünya’da girilmesi yasak olan yerler
Dünya

Dünya’da girilmesi yasak olan yerler

Dünya’da yer alan bazı yerlere yüksek mevkilerden izin almadan girilmesi neredeyse imkansızdır. Peki bu yerlere girmenin bu kadar zor olmasının nedeni nelerdir? İşte Dünya’da yer alan ve girilmesi imkansız olan yerler…

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:18:00 -
Dünya’da girilmesi yasak olan yerler

Dünya’da bazı yerler bulundukları ülkece oldukça sıkı bir yönetime tabi tutuluyorlar ve ziyaret edilmesini katiyetle yasaklıyorlar. İşte Dünya’da girilmesi yasak olan yerler:

Haven Co: İngiltere

2. Dünya Savaşı’nda Almanların hava saldırılarına karşılık vermek amacıyla denizin ortasında inşa edilmiş olan bu kaleye sadece yetki verilen kişiler ve İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri girebiliyor. 2008 yılında tamamen kapatılan kale hakkında neden bu kadar sıkı korunduğu sorusuna verilecek cevabı ise çok az sayıda kişi biliyor.

Fort Knox: ABD

Amerika ordusunun kamp yeri olan bu kalede oldukça büyük bir öneme sahip tarihi vesikalar bulunuyor. Kalenin yer aldığı bölge inanılmaz bir şekilde güvenlik önemleriyle korunuyor. Kaleyi koruyan çelik kapı ise tam 22 ton ağırlığında. Aynı zamanda bölgede fazlaca güvenlik kamerası bulunuyor.

51. Bölge: ABD

Çok gizlenen bu bölge “Nevada” isminde bir çölde yer alıyor. Sayısı yüzleri bulan sensör ve askerlerle korunan 51. Bölge havacılık geliştirme ve test bölgesi olarak biliniyor. Askerlere, bölgeye her ne sebeple olursa olsun izinsiz gireni vurma yetkisi verilmiştir. ABD başkanı bile bu bölgeye ancak özel izin ile girebilir.

Tunnen Nehri: Kuzey Kore

Rusya’dan Kuzey Kore'ye doğru yol oluşturan bu köprü, seyyahlar için iyi bir fırsat. Fakat oldukça yüksek güvenlik önlemleri bulunmakta ve Kuzey Kore askerleri tarafından korunmaktadır.

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