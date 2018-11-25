Dünyada en sağlıklı besin “dut”muş!



ABD’li uzmanların hazırladığı listede duta övgüler yağdırılıyor.



Dut, demir açısından çok zengin, ödem çözücü, idrar söktürücü, bağırsak kurtlarını düşürücü etkisi var. Sadece dut meyvesinin değil, yapraklarının da bu özelliği bulunuyor… Yaprakların bir diğer önemli özelliği ise kanamayı durdurması…

BEYAZ DUTUN FAYDALARI

Vücuda kuvvet veriyor, kansızlığa iyi gelir.

Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı faydalıdır.

Ateş düşürür.

Karaciğeri kuvvetlendirir.

Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder.

Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırır.

Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak kurtlarını düşürür. Mide ve bağırsakları rahatlatır.

KARA DUTUN FAYDALARI

Kara dut ise ağız ve boğaz iltihaplarında müthiş etkiler gösterir.

Dut hangi şekilde tüketilirse tüketilsin iyi bir kan yapıcıdır. Kişinin kilo almasını sağlar ve iştah açar.

BİRKAÇ TAVSİYE:

250 gram suya 7 gram dut yaprağı koyup kaynatın. Ilıtıp için. Bağırsak kurtlarını döküyor.

Dut şurubu ile yaklaşık 10’ar gram böğürtlen yaprağı, mercimek, sinirli yaprak ve hünnabı kaynatın. Ilıtıp gargara yapın. Diş etindeki yaraları iyileştirin.

Dut ve nar şurubu karıştırın. Her gün 3 kere gargara yapın. Boğaz ve ağız içi İltihaplarını söndürsün.

Dut ağacının kökü de faydalı. Kabuklarını kaynatın. Her gün bir bardak için. Tenyaları düşürsün.

Gül suyu, dut şurubu, gül yağı karışımı diş etlerindeki şişi indirir.

Dut kurusu lapa haline getirilip şiş yerin üstüne konursa şişi indirir.