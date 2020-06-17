  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke sarsıldı! 24 saatte 2003 ölü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:28:00 - 2020-06-17 09:50:44
Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke sarsıldı! 24 saatte 2003 ölü

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 667 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 343 bin 91'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 900'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 180 bin 13 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 120 bini aşarken, 439 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Bu ne kadar özensiz yazılmış bir haber..Son 24 saatte 2003 kişimi öldü?Yoksa 380 kişimi?Düzeltmek lazım..
  • Yanıtla
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı