Dünyada bir ilke imza attılar! Bosch ve Mercedes-Benz'den sürücüsüz park sistemi

Bu konuda detaylı olarak şu açıklamalar geldi: “Bosch ve Mercedes-Benz otonom sürüş yolunda önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), Stuttgart Havalimanı’nda APCOA tarafından işletilen P6 otoparkında kullanılmak üzere yüksek seviyede otonom park sistemini onayladı. Böylece otopark, dünyada ticari kullanım amaçlı resmi olarak onaylanacak dünyadaki ilk SAE Seviye 41 yüksek seviyede otonom sürücüsüz park işlevi olma özelliğini kazandı. Otonom sürüşün teknolojik gelişimi, geleceğin mobilitesinde önemli bir rol oynuyor. Araç ve altyapının sürüş ve manevrayı devralması ile sürücüler, dar otoparklarda park yeri aramak ve manevra yapmak için harcanan zaman yerine dikkatlerini başka şeylere yöneltebilecek.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Geliştirme ve Satın Almadan Sorumlu Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schäfer, gelişme hakkında “Teknoloji ortağımız Bosch ile birlikte geliştirilen yüksek seviyede otonom ve sürücüsüz park işlevimizin müşterilerin kullanımına yönelik dünyanın ilk onayı, inovasyon liderliği ile ‘Alman Yapımı’ ifadesinin el ele gittiğini gösteriyor. DRIVE PILOT Seviye 3 sistemimizin pazara sunulmasının ardından, bu yıl INTELLIGENT PARK PILOT servisimizle park etme için yakında bir Seviye 4 sistemi sunacağız. Müşterilerimize teknolojinin hayatı nasıl kolaylaştırabileceğini ve değerli zamanı nasıl geri kazanabileceğini gerçek anlamda gösteriyoruz.” dedi.

Log'un haberine göre: Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri İş Sektörü Başkanı Dr. Markus Heyn ise “Sürücüsüz park etme, otonom mobilitenin önemli bir parçasıdır. Ortağımız Mercedes-Benz ile birlikte geliştirdiğimiz yüksek seviye otonom park etme sistemi, bu geliştirme yolunda ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Günlük otonom sürüş, sürücüsüz park etme ile başlayacak. Bosch, en başından beri otoparklardaki altyapıyı akıllı hale getirme yaklaşımını benimsedi. Bu nedenle bu alanda standartlar belirledik. Gelecekte amacımız, giderek daha fazla sayıda otoparkı gerekli altyapı teknolojisiyle donatmaktır ve önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya genelinde yüzlerce otopark yapmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. APCOA PARKING Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Frank van der Sant ise “Bosch, Mercedes-Benz ve Stuttgart Havalimanı’ndaki iş ortaklarımızla birlikte sürücüsüz ve temassız park etme konusunda başarılı bir şekilde ağa bağlı bir sistem geliştirdiğimiz için son derece mutluyuz.

Dijital platformumuz APCOA FLOW; rezervasyon yapmak, otoparka temassız erişim sağlamak ve garajda kalma ücretini otomatik olarak faturalandırmak için kullanılabilir. Müşterilerimiz için bu, planlama kesinliği, neredeyse hiç zaman kaybı olmaması, kısa mesafeler ve temassız ve nakitsiz park etme süreci ile ilgili kolaylık açısından büyük bir kazanç anlamına geliyor.” dedi. Stuttgart Havalimanı’nı işleten Flughafen Stuttgart GmbH’nin yönetim sözcüsü Walter Schoefer, yaptığı açıklamada “Bu küresel gala için havalimanı olarak STR’nin seçilmesinden gurur duyuyoruz. Bu proje bölgemizin ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor. Otonom Vale Park servisi, özellikle aceleleri olduğunda ve otomobillerini hızlıca havaalanına park etmek istediklerinde uçak yolcularımızın konforunu ve rahatlığını artırıyor ve zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.” dedi.

