Dünyada bir ilk! Yapay zekalı danışman

Teknoloji artık hayatımızın her alanında... Son olarak Romanya'dan gelen haber 'Artık teknoloji siyasete de girdi' yorumlarını yaptırdı.

Romanya Başbakanı Nicolae Ciucă, kabine toplantısında Ion adlı yapay zeka destekli programa sahip yeni robotunu gösterdi.

Büyük bir cam ekrandan oluşan dijital arayüze sahip robot, Romanyalı araştırmacılar tarafından tasarlandı.

Dünyada bir ilk

Ciucă, robotun "dünyada yapay zekayla çalışan ilk hükümet danışmanı" olduğunu söyledi.

Başbakan, "Yapay zeka kullanımının bir seçenek değil, daha bilinçli kararlar almak için bir zorunluluk olması gerektiğine inanıyorum" diye de ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ion ise Ciucă’nın sistemi başlatmasıyla şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, sen bana hayat verdin ve benim rolüm artık bir ayna gibi seni temsil etmek. Romanya hakkında ne bilmeliyim?"

Halk talebini ona iletebilecek

Robotu tasarlayan ekibin başındaki Nicu Sebe, Ion’un bazı noktalara yerleştirileceğini ve yurttaşların buralarda taleplerini robota iletebileceklerini belirtti.

Sebe ayrıca Ion için özel bir internet sayfası tasarlandığını, yazılımın buradan ve sosyal medyadan gönderilen fikirlerle istekleri de kaydedeceğini söyledi.

Araştırma ve İnovasyon Bakanı Sebastian Burduja, Ion’un bu verileri analiz ederek Romanyalıların isteklerine ve görüşlerine dair Ciucă’ya raporlar hazırlayacağını ifade etti.

Öte yandan Politico’ya görüş veren, kâr amacı gütmeyen İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi’nden Kris Shrishak, teknolojinin dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Shirshak, Ion’un hangi verilerin önemli olup olmadığına nasıl karar vereceğinin açıklanmadığına dikkat çekerek, bununla ilgili halkın bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber