Dünyada bir ilk! Sigara yasağında müthiş karar

Meksika, halka açık alanlarda sigara kullanımını tamamen yasaklayarak, dünyanın en katı tütün karşıtı yasalarından birini yürürlüğe koydu.

Meksika, sigara kullanımının önüne geçmek için dünyanın en katı tütün karşıtı yasalarından birini hayata geçirdi. Ülkede 2008'den beri gece kulüplerinde, restoranlarda ve iş yerlerinde uygulanan sigara yasağının kapsamı genişletildi. Yeni karara göre tüm kamusal alanları kapsayan yasak ile parklarda, sahillerde ve otellerde de sigara kullanımı yasaklandı. Ayrıca, tütün ürünlerinin reklamının yapılması da yasak kapsamına alındı.

Kamusal alan nedir?

Ev dışındaki alanlar bütünü,

Halkın karşılaştığı alan,

Ekonomik yönüyle, ortaklaşa ekonominin merkezi öğesi,

Sosyal yönüyle ortak bir dünyanın arabulucusu,

Demokrasinin meşrulaştığı alan olarak tanımlamak mümkündür.