Dünyada bir ilk! Kablosuz şarjlı otoyol

Fransa, elektrikli araç teknolojisinde çığır açacak bir projeye imza attı. Başkent Paris’in 40 kilometre güneybatısındaki A10 otoyolunda, araçların durmasına gerek kalmadan şarj olabildiği dinamik kablosuz şarj sistemine sahip dünyanın ilk otoyolu hizmete alındı. “Sürerken Şarj Et” (Charge as you drive) isimli proje, VINCI Autoroutes’un liderliğinde Electreon, VINCI Construction, Gustave Eiffel Üniversitesi ve Hutchinson ortaklığıyla hayata geçirildi.

1,5 KİLOMETRELİK TEST ALANI TRAFİĞE AÇILDI

Laboratuvar ortamında başarıyla tamamlanan testlerin ardından, yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yol kesimine bobinler yerleştirildi. Bu bobinler, günlük trafikte seyreden kamyon, otobüs ve otomobillere enerji aktarıyor. Gustave Eiffel Üniversitesi’nin yürüttüğü bağımsız testlerde sistemin ortalama 200 kW, anlık olarak ise 300 kW üzeri güç aktarabildiği tespit edildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Dinamik endüktif şarj sistemi, yol yüzeyinin altına gömülen bobinlerin oluşturduğu manyetik alan sayesinde çalışıyor. Bu alan, araç altına yerleştirilen alıcı bobinle temas kurarak bataryaya doğrudan enerji iletiyor. Böylece araçlar ne durmak zorunda kalıyor ne de kablo takılıyor. Bu sistem sayesinde daha küçük, daha hafif bataryalarla daha uzun menziller mümkün hâle geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEMİN KAPISI AÇILDI

Yeni şarj yöntemi; büyük sabit şarj istasyonlarına, yüksek maliyetli dev bataryalara olan ihtiyacı azaltarak, özellikle uzun mesafeli taşımacılıkta karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefliyor. Laboratuvar testlerinde, sistemin 25 yıllık kamyon trafiğine dayanabilecek sağlamlıkta olduğu belirtildi.

TEKNOLOJİYE ULUSLARARASI İLGİ BÜYÜK

Fransa’daki A10 otoyolu projesi, bu sistemin otoyol ölçeğindeki ilk uygulaması olsa da dünya genelinde benzer girişimler dikkat çekiyor. Almanya, İtalya, ABD, Güney Kore ve İsrail gibi ülkeler de benzer pilot uygulamalara başladı. Örneğin, Almanya’nın A6 otoyolunda 2025 yazında 1 km’lik bir endüktif şarj bölümü kurulması planlanıyor.

MALİYET VE ENTEGRASYON SORULARI

Projede halen yanıt bekleyen önemli başlıklar bulunuyor. Altyapı maliyeti, enerji şebekesiyle entegrasyon ve kullanıcıdan alınacak olası ücretlendirme modelleri gibi konular, sistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki aylarda test sürecinden elde edilecek verilerle bu konulara ışık tutulması bekleniyor.

ENERJİDE VE MOBİLİTEDE YENİ BİR SAYFA

Fransa’nın başlattığı bu devrim niteliğindeki proje, elektrikli araçların geleceğine dair yeni sorular kadar yeni umutlar da barındırıyor. Eğer sistem başarılı olursa, hem enerji tüketiminde hem şehir içi ulaşımda karbon nötr bir geleceğe giden yolda büyük bir dönüm noktası olabilir.