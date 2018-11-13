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Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı telefonunun fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un geliştirdiği Infinity Flex ekranlı katlanabilir akıllı telefonun satış fiyatı 1770 dolar olacak.

13 Kasım 2018 Salı 16:10
Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı telefonunun fiyatı

Samsung'un geçen hafta görücüye çıkardığı dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunun fiyatı sızdı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiler, firmanın katlanabilir akıllı telefon için düşündüğü fiyatı ortaya çıkardı. Samsung'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Infinity Flex ekranlı katlanabilir Samsung akıllı telefon, 1770 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Geleceğin akıllı telefonları için temel

Samsung bu yeni katlanabilir ekran teknolojisini 'geleceğin akıllı telefonları için temel' olarak tanımlıyor. Ancak şirket, tasarıma ait pek çok detayın gizli tutulduğunu ve kullanılan temsili tasarımın gerçekle birebir uyuşmayacağını da belirtti.

Apple'da bu teknoloji üzerinde çalışıyor

Bu teknoloji üzerine mesai harcayan tek şirket Samsung değil. Geçtiğimiz dönemde Apple'ın katlanabilir akıllı telefon modeli için aldığı patente ait olan görselde basına sızmıştı. Ancak Samsung'un aksine Apple'ın bu modeli ile ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:10
  1. Samsun
  2. Güney Kore
  3. Apple
  4. Samsung

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