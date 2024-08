Dünya'da bir ilk! Hava taksi hayaldi gerçek oldu

Bazıları için elektrikli uçan taksiler mega kentlerdeki trafik sıkışıklığına karşı emisyonsuz bir çözüm. Gezegendeki en sıkışık şehirlerden biri olan Sao Paulo'nun yaklaşık 450 helikopterle dünyanın en büyük helikopter filosuna sahip olması tesadüf değil. Guangzhou merkezli EHang gibi diğerleri de insan taşıyan insansız hava araçlarının Çin'de uygun fiyatlı hava turizmi için yeni bir pazar yaratacağını umuyor.

Çin'de sürücüsüz elektrikli uçan bir araç EHang Holdings Ltd. tarafından üretildi ve bu yıl dünyanın ilk mürettebatsız ticari uçan taksisi olmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Çinli şirketin ilerlemeleri, hava taşımacılığının bir sonraki sınırını aşma yarışında ona erken övünme hakları veriyor.

UÇAN ARABALAR ARTIK BİR FANTEZİ DEĞİL

Uzun zamandır bir Hollywood fantezisi olan elektrikli uçan arabaların bir zamanlar hayali olan geleceği bir şekilde çoktan geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

New York'ta Joby Aviation Inc. ve Archer Aviation Inc. insanları Manhattan'ın merkezinden şehrin havalimanlarına birkaç dakika içinde, yaklaşık iki blok yürümekle aynı sürede ulaştırmayı hedefliyor. Her iki şirket de önümüzdeki yıl içinde Orta Doğu'da bir pilotla ticari uçuşlar planlıyor. Daha radikal olarak, Boeing Co.ya ait Wisk, on yıl bitmeden dört yolculu - ve pilotsuz - hava taksileri işletmek istiyor.

2040 YILINA KADAR POTANSİYEL PAZARIN 1 TRİLYON DOLAR OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Morgan Stanley, bu yeni nesil uçuşlar için potansiyel pazarın 2040 yılına kadar 1 trilyon dolar olabileceğini tahmin ediyor. Eğer bu tahmin doğruya yakınsa, on yıldan daha kısa bir süre içinde dünya, insan ve mal taşıyan uçan arabalara - çoğu pilotsuz - şu anda geleneksel hava yolculuğuna harcadığından daha fazla harcama yapıyor olacak.

Boeing'in Wisk'i de dahil olmak üzere pek çok üreticinin imkansız gibi görünen hedefi olan Uber fiyatına uçan taksilerde yolculuk sunmak için daha önce görülmemiş ölçekte elektrikli uçak üretimi gerekecek.