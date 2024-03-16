Dünyada bir ilk! Ay'ın karanlık yüzü çözülüyor

Çin Devlet Uzay Dairesi, 15 Mart Cuma günü, Çin’in Chang’e-6 Ay araştırma aracı için taşıyıcı füzenin Güney Çin eyaleti Hainan eyaletindeki Wenchang uzay aracı fırlatma tesisine geldiğini açıkladı. Devlet Uzay Dairesi’nin bildirdiğine göre, Uzun Yürüyüş-5 YB taşıyıcı füze Ay araştırma aracı ile birlikte teste tabi tutulacak.

Chang’e-6 Ay araştırma aracının, içinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında fırlatılması planlanmış durumda. Söz konusu araç, Ay’ın karanlık yüzünden ilk kez örnek getirmek üzere görevlendirilecek.

Çin Uzay Dairesi, Chang’e-6 misyonunun iniş aracında Fransa, İtalya ve İsveç Avrupa Uzay Ajansı’nın bilimsel aygıtlarının bulunacağını ve bir Pakistan yükünün de yörüngede taşınacağını belirtti. Öte yandan fırlatma tesisinde hazırlık çalışmalarının yolunda olduğu da açıklandı.