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Gündem Dünyada bir ilk! 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verildi
Gündem

Dünyada bir ilk! 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verildi

Koronavirüs vaka sayılarının tavan yaptığı ABD'de, 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen, tek kullanımlık yeni tip koronavirüs test kitinin kullanımına izin verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:10:00 - 2020-11-19 11:12:32
Dünyada bir ilk! 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan bir açıklamada, kurumun, California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen ve 30 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladığı belirtildi.

Reçete ile verilecek

Bununla birlikte kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıldı. Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması gerekiyor. Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

300 civarı test kiti onayladı

Bugüne kadar FDA, 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor. FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Kovid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek." ifadesini kullandı.

11 milyon vaka var

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

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