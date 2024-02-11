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Teknoloji Dünyada bir ilk! “28 bin” mAh bataryalı akıllı telefon geliyor
Teknoloji

Dünyada bir ilk! “28 bin” mAh bataryalı akıllı telefon geliyor

Yeniakit Publisher
2024-02-11 15:59:00 - 2024-02-11 16:19:09
Dünyada bir ilk! "28 bin" mAh bataryalı akıllı telefon geliyor

Dünyaca ünlü pil markası Energizer, şimdi de yeni tanıtacağı akıllı telefon ile gündeme geldi. İşte detaylar...

ABD’li pil markası Energizer, dünyada 45 ülkede distribütörlüğe sahip. Günümüzde Duracell’in en büyük rakiplerinden biridir ve çoğu kişi bu markayı Duracell ile rekabet edebilecek nadir pil markalarından olarak nitelendirmektedir. Kişisel bakım ürünleri de satan firma, akıllı telefon da üretiyor. Şimdi de 28 bin mAh’lik benzeri görülmemiş pile sahip bir akıllı telefon ile gündeme geldiler.

Energizer’den 28 bin mAh pilli telefon!

Energizer, pil dünyasında tanınmış bir marka ve akıllı telefonları Avenir Telekom tarafından lisanslı. MWC Barcelona (Mobil Dünya Kongresi) artık çok yakındayken, yakında çıkacak olan Energizer P28K için de ilk teaser geldi. Adındaki 28 ibaresi, şimdiye kadar bir akıllı telefona takılan en büyük pil olacak olan 28 bin mAh pili temsil ediyor.

Bilmeyenler için GSMA MWC fuar serisi, hem dünyanın en büyük mobil endüstri fuarıdır hem de dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörleri, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri bir araya getiren bir konferanstır.

 Dünyaca ünlü markaların yeni ürünlerini de tanıtacağı bu fuarda Energizer de boy gösterecek. Öyle ki bir akıllı telefondaki en yüksek kapasiteli pil miktarına ulaşacak. Bahsi geçen pil, Energizer P28K adlı akıllı telefonda kendine yer bulacak.

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