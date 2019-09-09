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"Dünyada 40 milyon insan köleleştirildi"

BM Özel Raportörü Urmila Bhoola: - "Sömürülme veya köleleştirilme riski altındaki kişilerin sayısının, birkaç faktöre bağlı olarak artması muhtemel"- "Devletlerin ve şirketlerin artık köleliliği sona erdirmek için harekete geçmesi gerekiyor"

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:33
"Dünyada 40 milyon insan köleleştirildi"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Urmila Bhoola, dünyada 40 milyondan fazla insanın köleleştirildiğini ve kurbanların dörtte birinin çocuk olduğunu belirtti.

BM'nin, köleliğin çağdaş şekilleriyle ilgili özel raportörü olan Bhoola, BM Cenevre Ofisinde başlayan İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumuna "modern köleliğe" ilişkin hazırladığı raporu sundu.

Bhoola, dünyada 40 milyondan fazla kişinin köleleştirildiğini ifade ederek, kurbanların dörte birinin çocuk olduğuna dikkati çekti.

Şu an yaşanan "modern kölelik belasının" çevresel bozulma, göç ve demografik değişimler sonucunda artabileceğini düşündüğünü belirten Bhoola, milyonlarca kölenin yüzde 60'ının özel sektörde çalışmaya zorlandığını, kadın ve kızların yüzde 98'inin cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı.

"Sömürülme veya köleleştirilme riski altındaki kişilerin sayısının, birkaç faktöre bağlı olarak artması muhtemel" ifadesini kullanan Bhoola, iklim değişikliğinin ardından insanların işlerini kaybedebileceğini ve işlerinden memnun olmayan gençlerin güvensiz kanallardan göç edebileceğini, bu tür senaryoların da insanların köleliğe karşı savunmasızlığını artırabileceğini bildirdi.

Bhoola, her geçen gün daha çok insanın "cebri çalıştırılmaya, zorla evliliğe ve çocuk işçiliğe" sürüklendiğine işaret ederek, "Devletlerin ve şirketlerin artık köleliliği sona erdirmek için harekete geçmeleri gerekiyor. Bu aynı zamanda ekonomik olarak da karlı değil. Kölelik, halk sağlığı maliyetlerinde artış, verimlilik kayıpları, olumsuz çevresel dışsallıklar ve gelir kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kölelik, dünya genelinde yasaklanmış olsa da yeni formlarıyla "modern kölelik" insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Dünya genelindeki modern kölelerin yarısından fazlası Asya Pasifik'te yaşarken, Afrika bu hususta ikinci sırada yer alıyor.

İngiltere'nin batısındaki liman kenti Bristol ise İngiltere'nin Afrika kaynaklı köle ticaretinde oynadığı merkezi rolle biliniyor. Kayıtlara göre 1698-1807 yılları arasında 2 bin 108 gemi ile Afrika'dan Karayipler'e köle ticareti yapıldı. İngiltere'de kölelik 1834'te yasaklandı.



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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:33
  1. BM Özel Raportörü Urmila Bhoola
  2. Modern kölelik

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