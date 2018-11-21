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Dünyada 121 milyon kişi helal turizm konsepti ile seyahat ediyor

Muhafazakâr turizm konseptiyle hizmet vermeye başlayan Ottomano Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:17
Dünyada 121 milyon kişi helal turizm konsepti ile seyahat ediyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Turizm, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinin başında geliyor. Dini hassasiyetlerini ön planda tutan Müslüman seyahat severlerin oluşturduğu pazar büyüklüğüne dair ciddi araştırmalar yapılıyor. 2017 yılı itibariyle Müslüman ülkelerden kaynaklanan uluslararası seyahat sayısı 131 milyona ulaşmış durumda. Sadece helal turizm konseptinde yola çıkan Müslümanların sayısı yaklaşık 121 milyon kişi. Bu seyahatlerden yapılan turizm harcaması ise 156 milyar dolar civarında.

Helal turlara ilgi artıyor

Bir çok Müslüman ailenin dini kurallara uygun tatil planı tercih etmesi, dünya çapında helal turizm konseptine duyulan ihtiyacın giderek artttığını gösteriyor. Bu ihtiyacı karşılamak için Türkiye’de de helal turizm konseptli paket tur hizmeti veren firmalara ilgi büyük. Onlardan biri de, Travelzone Group çatısı altında kurulan Ottomano Tur. Şirket, Türkiye’den yurt dışına helal konseptli turlar düzenliyor.

5 yıl önce muhafazakâr turizm konseptiyle hizmet vermeye başlayan Ottomano Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, helal turlara her yıl ilginin daha da arttığını söyledi. Öztürk, 5 yıl önce Ottomano’yu islami kurallara uyumlu turizm alanındaki bu eksiği hissederek kurduklarını ve bu sürede Türkiye dışında helal turizm konseptiyle tatil yapmak isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaştıklarını söylüyor.

Türkiye’den huzurlu tatil anlayışıyla Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya, Benelüx, Fas & Endülüs, Amerika, Çin, Tayland ve Tunus dahil olmak üzere 40 ülkeye turlar düzenleyen Ottomano Tur’un muhafazakar butik turları büyük ilgi görüyor. Ottomano Tur yurt dışı seyahatlerinde öncelikle namaz saatlerini dikkate alarak gezi programı yapıyor. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin hassasiyetleri göz önünde bulunduruluyor. Konaklama yapılacak oteller ibadete uygun odalar bulunmasına dikkat ediliyor. Gezilen coğrafyalarda Türk - İslam tarihine ait eserlerin izleri sürülüyor, tur rehberleri ise gezilen noktalarda misafirleri bilgilendiriyor. Misafirlerinin İslami kurallara uygun güvenli yerlerde kahvaltı ve aksam yemeklerini yemeleri sağlamak öncelikli hassasiyetler arasında yer alıyor. Helal konseptli turları tercih edenlerin özellikle yaz tatillerine kadın ve erkekler için özel havuzlar ya da plaj tercihleri de olabiliyor.

En çok ilgi İtalya ve Uzakdoğu'ya

Ottomano Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk yaptığı açıklamada, “Bizi tercih eden misafirlerimiz en çok İtalya ve Uzakdoğu rotalarına ilgi gösteriyor. Bazı destinasyonlar özellikle yemek açısından çok sıkıntılı olabiliyor. Bu nedenle tatil planını bizimle yapan misafirlerimiz özellikle farklı yemek kültürüyle bilinen Uzakdoğu ülkelerinde bu tür hizmetten büyük memnuniyet duyuyorlar. Su an 40 ülkeye turlarımız var, Türkiye’de bu anlamda hizmet veren ilk tur operatörüyüz , gelecek dönemlerde Avustralya ve Güney Amerika’ya da hassasiyete önem veren muhafazakar turlarımız olması için çalışmalarımız sürüyor. Dünyada gitgide büyüyen bir turizm dalı oldu Helal turizm. Batı Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri helal turizm konseptine oldukca fazla yatırım yapıyor. Nedir bu yatırımlar diye sorarsanız, teknoloji ve helal yemek sertifikalı restorantlara kolaylık sağlamaya yönelik yatırımları söyleyebiliriz. Teknoloji kısmı özellikle dikkat çekici çünkü geliştirilen özel aplikasyonlarla müslüman ziyaretçilerin camilere mescitlere helal sertifikalı restoranlara nasıl kolay ulaşım sağlanabileceği detaylı bir şekilde açıklanmış. Bu yatırımlar helal turizmin dünyada yükselen değer olduğunu da bize gösteriyor’’ dedi.

Türkiye en çok tercih edilen ülke

Giderek büyüyen helal turizm pazarında Türkiye, müslümanlar tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye helal turizm konseptinde verdiği hizmetin kalitesinin yüksek olması ve lüks hizmetler sunabilmesi nedeniyle tercih edilen bir ülke konumuna geldi. Bu kapsamda islami oteller konseptiyle yapılan yatırımlar öne çıkıyor. Var olanlarla Türkiye şu anda, Ortadoğu, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden yoğun talep görüyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:17
  1. Ottomano
  2. Ottomano Tur
  3. Barış Öztürk
  4. Balkanlar
  5. Orta Avrupa
  6. İtalya
  7. Benelüx
  8. Fas & Endülüs
  9. Amerika
  10. Çin
  11. Tayland
  12. Travelzone Group

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