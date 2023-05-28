Dünyaca ünlü Samsung şaşırttı! Forsu ne hallere düştü: ikincilik basamağını hiç beklenmediği o markaya kaptırdı

Akıllı saat pazarı geriledi; Apple ve Samsung için kötü günler başladı

Son yıllarda istikrarlı bir büyüme gösteren küresel akıllı saat pazarı, 2023'ün ilk çeyreğinde gerileme yaşadı. Samsung ve Apple için işler iyi gitmezken, sürpriz bir marka ikincilik koltuğunu kaptı.

Counterpoint Research'ün raporuna göre, akıllı saat satışları 2023'ün birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %1.5 oranında düşüş gösterdi. Apple ve Samsung gibi büyük oyuncuların taleplerindeki azalma, buna neden oldu.

Bu düşüşe, akıllı saat pazarının lideri Apple’ın önemli bir katkısı var. Şirket, 2023'ün birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla akıllı saat satışlarında %20'lik dikkate değer bir düşüş yaşadı. Bu düşüş sonucunda, Apple'ın satışları üç yıldır ilk kez 10 milyon birimin altına indi. Sonuç olarak, Apple'ın pazar payı %32'den %26'ya geriledi. Apple saatlerine olan azalan talebi, küresel ekonomik krize bağlayabiliriz.

Akıllı saat pazarının diğer büyük oyuncusu olan Samsung, 2023'ün birinci çeyreğinde karışık bir performans sergiledi. Şirket, Kuzey Amerika'da satışlarında %15'lik bir artış yaşarken, diğer bölgelerde gerileme yaşadı. Samsung'ın küresel satışları yıllık bazda %15, çeyrek bazda %21 geriledi. Bu düşüş, Samsung'un pazar payında %1'lik bir azalmaya neden oldu. İlginç bir şekilde, Galaxy Watch'lar 2023'ün ilk çeyreğinde Kuzey Amerika'da büyük bir popülerlik kazanırken, diğer önemli pazarlarda tam tersi bir durum söz konusu.

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Bu sonuçlarda dikkat çeken bir diğer detay ise, Samsung'un ikincilik basamağını Fire Boltt markasına kaptırmış olması.

chip'in aktardığı bilgilerde: 2023'ün birinci çeyreğindeki akıllı saat satışlarının azalması, öncelikle mevcut küresel ekonomik sorunlara bağlanabilir. Finansal belirsizlikler ve azalan tüketici güveni, alıcıların satın alma kararlarını etkileyerek akıllı saatlere olan talebin azalmasına yol açtı.

Ayrıca, Hindistan menşeli marka Fire-Boltt, küresel akıllı saat pazarında büyük bir ilerleme kaydederek dünyanın en büyük ikinci saat satıcısı oldu. Şirket, bir önceki çeyreğe göre %57 oranında dikkate değer bir büyüme kaydetti.