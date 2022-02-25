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Dünya Dünyaca ünlü Rus tenisçi kameraya öyle bir şey yazdı ki...
Dünya

Dünyaca ünlü Rus tenisçi kameraya öyle bir şey yazdı ki...

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rus tenisçi Andrey Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:36:00 -
Dünyaca ünlü Rus tenisçi kameraya öyle bir şey yazdı ki...

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rus tenisçi Andrey Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti. Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.

 

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